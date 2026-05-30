DDA New Housing Scheme 2026: फ्लैट लेने पर मिल रही है 25% तक छूट, जानें बुकिंग करने की पूरी प्रक्रिया

DDA New Housing Scheme 2026: दिल्ली में घर खरीदने का अक्सर लोग सपना देखते हैं. लोग मानते हैं कि राजधानी में अपना एक छोटा घर भी अपने आप में बड़ी बात होता है. घरों और जमीनों की बढ़ती कीमतों के चलते अब घर लेना थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है. लेकिन, अभी भी आप प्लानिंग करके अपने घर के मालिक बन सकते हैं. जी हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) आपके लिए एक बेहतरीन स्कीम लेकर आया है. इस स्कीम के तहत आप आसानी से दिल्ली में अपना घर ले सकते हैं. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप DDA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लैट्स का आवंटन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ यानी लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है. यह पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट मानी जाती है.

25 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DDA New Housing Scheme 2026 के तहत फ्लेट लेने पर आपको 25 प्रतिशत की छूट मिल रही है. अगर आप डिस्काउंट पर फ्लेट लने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको 25 प्रतिशत की विशेष छूट मिल सकती है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका अच्छा-खासा फायदा मिल सकता है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, जो दिल्ली में अपना घर लेने की सोच रहे हैं.

कैसे बुक करें फ्लैट्स?

DDA की नई हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत फ्लैट बुक करने के लिए आपको DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. इसके लिए आप eservices.dda.org.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें. अब आपको DDA Nagrik Awaas Yojana 2026के तहत रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको 2500 की नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी. अब आपको अपनी पसंद की लोकेशन चुननी है और EMD जमा करें. इसके बाद आपको अलॉटमेंट FCFS आधार पर फ्लैट तुरंत आवंटित किया जाएगा. लीजिए आपके फ्लैट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.