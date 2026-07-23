दिल्ली में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका! DDA ने नरेला में लॉन्च की डिस्काउंट हाउसिंग स्कीम, जानें कौन उठा सकता है फायदा

DDA Housing Scheme 2026: क्या आप दिल्ली में रहने के लिए तैयार (रेडी-टू-मूव-इन) और किफायती घर खरीदना चाहते हैं? दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कर्मजीवी आवास योजना 2026 शुरू की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और कामकाजी पेशेवरों के लिए नरेला में 1,200 से ज्यादा फ्लैट्स पर 25% की छूट दी जा रही है.

आजादी दिवस से पहले शुरू की गई यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों जो काम कर रहे और रिटायर हो चुके दोनो के साथ-साथ कॉर्पोरेट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल सेक्टर के लोगों के लिए भी है.

DDA अधिकारियों के अनुसार रजिस्ट्रेशन 24 जुलाई से शुरू होगा जबकि बुकिंग 15 अगस्त को DDA हाउसिंग पोर्टल पर पहले आओ-पहले पाओ (FCFS) के आधार पर शुरू होगी.

कीमतें क्या हैं?

DDA अधिकारियों के अनुसार 25 प्रतिशत की छूट के बाद, कीमतें 1 BHK के लिए ₹33.4 लाख, 2 BHK के लिए ₹75.55 लाख और 3 BHK अपार्टमेंट के लिए ₹1.06 करोड़ से शुरू होती हैं.

क्योंकि ये घर रहने के लिए तैयार हैं, इसलिए खरीदार कंस्ट्रक्शन में होने वाली देरी से बच सकते हैं और या तो तुरंत इनमें रहने जा सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं.

नरेला ही क्यों?

ये फ़्लैट नरेला के पॉकेट-11 और सेक्टर A1-A4 में स्थित हैं. DDA का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की वजह से, नरेला दिल्ली के सबसे तेजी से बढ़ते रिहायशी इलाकों में से एक के तौर पर उभर रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट शहर के मुख्य इलाकों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है, क्योंकि यह बनने वाले मेट्रो स्टेशन से लगभग 1.2 km, प्रस्तावित RRTS स्टेशन से 1.9 km, अर्बन एक्सटेंशन रोड-I (UER-I) से 500 मीटर, GT करनाल रोड से 1.1 km और UER-II से 6.15 km दूर है.

यह प्रस्तावित एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास भी है और यहां से मामुरपुर जंगल का नजारा भी दिखता है.

अथॉरिटी का मानना है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से इलाके में लंबे समय तक रहने की सुविधा बेहतर होगी और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. DDA अधिकारियों ने बताया कि अथॉरिटी को नरेला में पहले से ही जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में अथॉरिटी ने ₹1,020 करोड़ से ज़्यादा कीमत के 1,284 फ्लैट बेचे इनमें से 1,153 यूनिट्स यानी लगभग 90 प्रतिशत नरेला में थीं. उम्मीद है कि नई स्कीम, जिसमें किफायती कीमतों पर रहने के लिए तैयार घर मिल रहे हैं, तेज़ी से विकसित हो रहे इस रिहायशी इलाके में घर खरीदने वालों की संख्या और बढ़ाएगी.

खरीददारों के लिए फायदेमंद सुविधांए

कई दूसरी हाउसिंग स्कीम के उलट DDA ने पहले से मौजूद प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई है इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास पहले से घर है, वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड आधार पर अलॉट किए जाएंगे, जिससे खरीदारों को पूरी ओनरशिप का अधिकार मिलेगा.

अथॉरिटी खरीदारों को आस-पास के फ़्लैट्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिट बनाने की भी इजाज़त देती है (इसके लिए मंजूरी जरूरी है). बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और खरीदारों के पास खरीदने से पहले सैंपल फ्लैट देखने का विकल्प भी होगा.