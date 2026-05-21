DA Hike: लाखों सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का गिफ्ट, 60 प्रतिशत हुआ DA; 8वें पे कमीशन से पहले बढ़ी सैलरी

DA Hike Uttar Pradesh Government Employee: उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने का एलान हुआ है. यूपी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और रिटायर्ड पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. बढ़ा हुआ 2 प्रतिशत भत्ता 1 जनवरी, 2026 से लागू माना जाएगा. इससे कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा.

बढ़ी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

यूपी में 2 प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद राज्य सरकार के 25 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इनमें सरकारी टीजर्स भी शामिल हैं, जिनकी संख्या 10 लाख के आसपास है. बढ़े 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का सीधा लाभ राज्य कर्मचारियों को उनके मई महीने के वेतन के साथ ही देने की है. इसका मतलब जून में मई की सैलरी बढ़कर आएगा.

जनवरी 2026 से लागू होगा फैसला

सरकार ने साफ किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर का भुगतान भी मिल सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में इसका भुगतान कर्मचारियों के खातों में किया जा सकता है.

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लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला केंद्र सरकार के DA बढ़ोतरी आदेश के बाद लिया गया है. जानकारों का कहन है कि योगी सरकार के 2 प्रतिशत डीए बढ़ाने के फैसले से करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.

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इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने पर राज्य कर्मचारयों को महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत मिली है. योगी सरकार के इस फैसले के लागू होने के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 60 प्रतिशत हो गया है. यहां पर बता दें कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को साल का दूसरा डीए दिवाली से पहले दिया जाएगा, जब केंद्र सरकार एलान करेगी.

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