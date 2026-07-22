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DA Hike: महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी; जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने CPSE कर्मचारियों के लिए नए Industrial Dearness Allowance (IDA) रेट्स का ऐलान कर दिया है. जानें आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.

By: Shivani Singh | Published: July 22, 2026 9:19:18 PM IST

CPSE कर्मचारियों के लिए नए IDA रेट्स का ऐलान कर दिया है. जानें आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.
CPSE कर्मचारियों के लिए नए IDA रेट्स का ऐलान कर दिया है. जानें आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा.


केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) के एग्जीक्यूटिव्स और नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जहां एक तरफ केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए अपने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं CPSEs में काम करने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ते (IDA) में बड़ा इजाफा मिला है.

सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) ने IDA की नई दरों का ऐलान कर दिया है. महंगाई के रुख को ध्यान में रखते हुए किए गए इस संशोधन से देश भर के लाखों कर्मचारियों की मंथली सैलरी बढ़कर आएगी.

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IDA की नई दरें क्या हैं?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान (Pay Scales) के तहत आने वाले CPSE कर्मचारियों पर लागू होंगी:

  • 2017 पे स्केल: महंगाई भत्ता बढ़कर 55.7% हो गया है.
  • 2007 पे स्केल: नई दर 241.7% तय की गई है.
  • 1997 पे स्केल: भत्ता बढ़कर 476.9% पहुंच गया है.
  • 1987 पे स्केल: ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के 9,854 के औसत के आधार पर IDA ₹18,298 तय किया गया है.

इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा ऊर्जा, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, कोल, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई बड़े सेक्टर्स में काम कर रहे अफसरों और कर्मचारियों को मिलेगा.

सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?

IDA में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर 2017 पे स्केल के तहत किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो 55.7% की नई IDA दर के हिसाब से उसे ₹27,850 महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे. हर कर्मचारी को मिलने वाली कुल रकम उसकी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी.

क्या होता है Industrial Dearness Allowance (IDA)?

इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है. इसका कैलकुलेशन ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बनाए रखने के लिए समय-समय पर IDA में संशोधन किया जाता है.

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