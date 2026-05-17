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DA Hike: इन 3 राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता, जानें बंगाल में कब होगा DA का एलान

DA Hike: बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंज़ूरी दे दी है. छठे सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से DA और महंगाई राहत में 5 परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी मिलेगी, जो 257 परसेंट से बढ़कर 262 परसेंट हो जाएगी. पांचवें सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 9 परसेंट पॉइंट बढ़ाकर 474 परसेंट से 483 परसेंट कर दिया गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 2:10:54 PM IST

3 राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता
3 राज्यों में बढ़ा महंगाई भत्ता


DA Hike:  ओडिशा, तमिलनाडु और बिहार समेत कई राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, वहीं पश्चिम बंगाल भी जल्द ही DA और सैलरी रिवीजन पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है. इसका मतलब है कि बंगाल में लाखों कर्मचारी जल्द ही मुश्किल में पड़ जाएंगे. आइए आपको भी बताते हैं कि किन राज्यों ने पे कमीशन का ऐलान कर दिया है और बंगाल में कब और किस तरह की घोषणा होने की उम्मीद है.

ओडिशा सरकार ने किया 2% DA बढ़ोतरी का ऐलान 

15 मई को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस रिवीजन के साथ, DA 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है. बयान में यह भी कहा गया कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी और मई की सैलरी के साथ दी जाएगी. इसके अलावा, पेंशनर्स के लिए प्रोविजनल बढ़ोतरी (TI) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, और यह मई की पेंशन में दिखेगी, बयान में आगे कहा गया. इस घोषणा से लगभग 8.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है.

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तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के लिए DA बढ़ाया

14 मई को, तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और टीचरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की. DA को मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा. X को जारी एक बयान में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, श्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि सरकारी अधिकारियों और टीचरों के लिए महंगाई भत्ता, जो अभी 58 प्रतिशत है, 1 जनवरी, 2026 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा. तमिलनाडु सरकार की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस कदम से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, टीचरों, पेंशनर्स और फ़ैमिली पेंशनर्स को फ़ायदा होगा. प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि DA में इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल ₹1,230 करोड़ का अतिरिक्त फ़ाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, और राज्य सरकार इस काम के लिए ज़रूरी अतिरिक्त फ़ंड देगी.

बिहार कैबिनेट ने DA बढ़ाने को मंज़ूरी दी

बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को भी मंज़ूरी दे दी है. छठे सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से DA और महंगाई राहत में 5 परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी मिलेगी, जो 257 परसेंट से बढ़कर 262 परसेंट हो जाएगी. पांचवें सेंट्रल पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 9 परसेंट पॉइंट बढ़ाकर 474 परसेंट से 483 परसेंट कर दिया गया है. वहीं, सातवें सेंट्रल पे कमीशन के तहत इसे 58 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट कर दिया गया है.

बंगाल में कल DA बढ़ाने का हो सकता है ऐलान 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने DA से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी देते हुए हाल ही में कहा था कि सातवें पे कमीशन को लागू करने पर 18 मई को सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा, “अगले सोमवार को, मैं कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक और कैबिनेट मीटिंग करूंगा.” मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि सोमवार की कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सेंट्रल रेट के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) देने का भी ऐलान हो सकता है. सरकार सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार कर सकती है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो सकता है.

Tags: da hike
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