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8th Pay Commission: DA मर्जर, नया कैलकुलेशन फॉर्मूला और 69000 बेसिक सैलरी; 3 बड़ी मांगें जो आपको कर देगी मालमाल

8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गईं हैं. बेसिक सैलरी में 60% DA के मर्जर, 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और कैलकुलेशन के नए फॉर्मूले को लेकर यूनियनों ने रखीं 3 बड़ी मांगें. जानिए इस बार आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ने वाला है.

By: Shivani Singh | Published: July 28, 2026 4:39:44 PM IST

बेसिक सैलरी में 60% DA के मर्जर, 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और कैलकुलेशन के नए फॉर्मूले को लेकर यूनियनों ने रखीं 3 बड़ी मांगें
बेसिक सैलरी में 60% DA के मर्जर, 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और कैलकुलेशन के नए फॉर्मूले को लेकर यूनियनों ने रखीं 3 बड़ी मांगें


देश भर के लाखों सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. कई राज्य सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है. इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA मूल वेतन (Basic Pay) के 58% से बढ़कर 60% हो गया था. यह फैसला इस साल 1 जनवरी से लागू माना गया है.

आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार, मार्च और अक्टूबर के महीनों में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर DA की समीक्षा करती है, जिसे जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है. इस कदम का मुख्य मकसद बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है.

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इस फैसले से 18 अलग-अलग पे-लेवल पर आने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर लाभांवित होंगे, जिनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और सेना के जवानों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित करीब 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं.

कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?

विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और हितधारकों (जिनमें रेलवे और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं) ने सरकार और वेतन आयोग के समक्ष कई अहम मांगें रखी हैं.

ये सुझाव और मांगें 8वें वेतन आयोग (8th CPC) की अंतिम सिफारिशों को तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 8वें वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की विंडो 15 जून को बंद कर दी थी, जबकि डेटा जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई है. इस बीच, दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में हितधारकों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है.

1. महंगाई से जुड़ा वेतन मॉडल

  • नेशनल काउंसिल – जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी(NC-JCM) ने मांग की है कि DA को सीधे महंगाई से जुड़े वेतन मॉडल पर आधारित किया जाए. इसके साथ ही न्यूनतम वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 प्रति माह करने का सुझाव दिया है.
  • महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन ने कम से कम 4% DA बढ़ोतरी, 50% DA को मूल वेतन में मिलाने (Merger) और न्यूनतम वेतन को ₹65,000 प्रति माह करने का सुझाव दिया है.
  • ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन(AIDEF) ने भी महंगाई के हिसाब से वेतन की मांग करते हुए न्यूनतम वेतन ₹69,000 प्रति माह करने की बात कही है.

2. बेसिक सैलरी में DA मर्जर की मांग

कई कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि DA का बेसिक सैलरी में विलय करने का आधिकारिक ऐलान किया जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, जब DA 50% से ऊपर चला जाता है, तो उसे मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है—और फिलहाल DA 60% तक पहुंच चुका है.

जुलाई 2026 तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन यह मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है. मूल वेतन बढ़ने से प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कर्मचारियों की कुल टेक-होम सैलरी काफी बढ़ जाएगी.

3. DA की गणना में बदलाव की मांग

AIDEF ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने दूसरे ज्ञापन में DA की मौजूदा कैलकुलेशन फॉर्मूले पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि मौजूदा फॉर्मूले में उन चीज़ों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है जिनके दाम स्थिर रहते हैं. जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि निचले स्तर के कर्मचारियों की कमाई का बड़ा हिस्सा खाना, शिक्षा, इलाज, घर का किराया और दवाइयों जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च होता है.

संघ का सुझाव है कि DA तय करने के लिए व्यक्तिगत खर्चों में होने वाली महंगाई को सही तरीके से शामिल किया जाए और इसके लिए कर्मचारियों के हिसाब से एक अलग ‘कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स’ (Cost-of-living Index) तैयार किया जाए.

2026 में अब तक कहां-कहां बढ़ा DA

केंद्र के फैसले के बाद कई अन्य संस्थानों और राज्यों ने भी कदम बढ़ाए

  • इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA): इन्होंने मई, जून और जुलाई 2026 के लिए वर्कमेन और अफसरों के बेसिक पे में ₹48,000 से ₹1,17,000 तक और DA में ₹435 से ₹1,050 तक की बढ़ोतरी की.
  • भारतीय रेलवे: रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 2% DA बढ़ोतरी का ऐलान किया.

राज्य सरकारें:

  1. पश्चिम बंगाल ने DA बढ़ाकर मूल वेतन का 38% किया.
  2. अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने भी 2% की बढ़ोतरी की, जिससे वहां भी DA 60% हो गया.
  3. बिहार ने 7वें वेतन आयोग वालों को 2%, 6ठे वालों को 5% और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों को 9% की वृद्धि दी गई.
  4. महाराष्ट्र ने नवंबर-दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बकाए ₹800 करोड़ के DA एरियर को मंजूरी दी और ऑल इंडिया सर्विसेज के रिटायर अफसरों को 2% DR बढ़ोतरी दी.

हालांकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार की तरफ से 3 से 4% की एक और DA बढ़ोतरी की चर्चाएं जोरों पर हैं. अंतिम फैसला लेबर ब्यूरो के जून 2026 के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों और केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा.

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