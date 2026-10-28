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DA Hike 2026: नरेन्द्र मोदी सरकार ने 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिया दीवाली गिफ्ट, बैंक खातों में आएंगे

DA Hike 2026: केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 3 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी.

By: JP Yadav | Published: October 28, 2026 3:54:48 PM IST

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DA Hike 2026: केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि DA (महंगाई भत्ता) में 3% की यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई से लागू होगी.

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कैबिनेट के अन्य फैसलों के साथ-साथ सरकार ने ‘पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना’ के लिए 7,395 करोड़ रुपये आवंटित करने को भी मंजूरी दी. कैबिनेट के फैसलों में 10,000 करोड़ रुपये की ‘कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना’ और 1,856 करोड़ रुपये की ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग योजना’ भी शामिल हैं.

Tags: DA Hike 2026
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