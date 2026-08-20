Samsung का AC लेकर ग्राहक ने पकड़ा माथा, कंपनी ने बदलने के लिए कहा; फिर नहीं दिया कोई जवाब, कस्टमर परेशान

Samsung Customer Service: जानी मानी टेक कंपनी सैमसंग की शिकायतों का पिटारा लगातार बढ़ता जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग सैमसंग के अलग-अलग प्रोडक्ट्स को लेकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं. जितना बड़ा कंपनी का नाम है इसकी सर्विस प्रॉबलम उतनी ही ज्यादा खराब मानी जा रही है. हाल ही में X पर एक ग्राहक ने सैमसंग का एयर कंडीशनर (AC) लेने के बाद अपनी समस्या जाहिर की है. यह कोई पहली बार नहीं है कि किसी ग्राहक ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत की हो, बल्कि आए दिन लोग स्मार्टफोन, फ्रिज, ऐसी के साथ ही साथ वॉशिंग मशीन को लेकर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहते हैं.

कई बार समस्या का हल हो जाता है तो सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा बहुत सी समस्याओं को नजरअंदाज भी कर दिया जाता है. ऐसे में न केवल ब्रांड का नाम खराब होता है बल्कि, ग्राहकों को कई तरह की पेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.

ग्राहक ने X पर शेयर की पोस्ट

AC ठीक से काम नहीं करने पर ग्राहक द्वारा X पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी का पूरा ब्योरा दिया है. दरअसल, एक ग्राहक ने सैमसंग का AC लिया, जिसके बाद उनका ऐसी खराब हो गया. शिकायत करने के बाद टेक्निशियन ने विजिट तो किया, लेकिन कुछ खास नहीं किया. इसके बाद टेक्निशियन द्वारा यह कहा गया कि आपका AC रिटर्न हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वह 5 दिनों तक गायब रहा और कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. इस मामले की शिकायत किए हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मामले का अभी तक कोई हल नहीं निकला है.

5 दिन बाद बोले- दो दिन बाद होगा इंस्पेक्शन

ग्राहक का आरोप है कि @SamsungIndia द्वारा पहले तो 5 दिन का इंतजार कराया गया और कुछ बताया भी नहीं गया कि आपका AC बदला जाएगी या नहीं या फिर ऐसी में आखिर क्या समस्या आई है और यह कब तक ठीक हो जाएगी. बार-बार शिकायत करने के बाद दोबारा से @SamsungIndia की ओर से जवाब आता है कि अब आपका अगला इंस्पेक्शन 2 दिन बाद होगा. ग्राहक का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी में एक सप्ताह से ऐसी बंद है और इसका अब तक कंपनी द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया है. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में @SamsungIndia को टैग करके लिखा कि क्या सैमसंग इस तरह से अपने ग्राहकों को ट्रीट करता है.

बहुत से ग्राहक हैं परेशान

सैमसंग की सर्विस और कस्टमर सपोर्ट को लेकर बहुत से ग्राहक परेशान हैं. कई ग्राहक तो खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सैमसंग के प्रोडक्ट्स लेने से मना भी करते हैं. एक ग्राहक ने X पर पोस्ट शेयर कर कहा कि सैमसंग की सेल सर्विस इतनी बेकार है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए. वहीं, एक ग्राहक तो सैमसंग के सर्विस सेंटर स्टाफ को रूड बताते हैं कि वे ठीक तरह से ग्राक को न तो अटेंड करते हैं और न ही ढंग से बात करते हैं. इस तरह की शिकायतें ग्राहक के भरोसे को और कमजोर करती हैं.

नया AC खरीदने के बाद तुरंत क्या चेक करें?