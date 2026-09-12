1 हफ्ते पहले खरीदी थी Samsung की वॉशिंग मशीन, अबतक नहीं हुई इंस्टॉल, कई बार शिकायत कर चुका ग्राहक, नहीं हो रही कोई सुनवाई

Samsung Service Issue: नई वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद ग्राहक को अक्सर यह उम्मीद रहती है कि कुछ ही समय में कंपनी की सर्विस टीम घर पहुंचकर मशीन की इंस्टॉलेशन पूरी कर देगी और वह उसका इस्तेमाल शुरू कर सकेगा. लेकिन अगर प्रोडक्ट घर पहुंचने के कई दिन बाद भी इंस्टॉल न हो और बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान न मिले, तो ग्राहक की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसी ही एक शिकायत सैमसंग की वॉशिंग मशीन को लेकर सामने आई है, जहां ग्राहक का दावा है कि मशीन खरीदे हुए करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुई है.

ग्राहक के मुताबिक प्रोडक्ट घर पर पहुंचने के बाद उम्मीद थी कि कंपनी की ओर से जल्द ही इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन भेजा जाएगा. हालांकि, कई दिन गुजरने के बावजूद इंस्टॉलेशन पूरी नहीं हो सकी. ग्राहक का कहना है कि उसने इस समस्या को लेकर कंपनी से कई बार शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद उसे अब तक कोई भी समाधान नहीं मिला है.

एक सप्ताह बाद भी नहीं हुई इंस्टॉलेशन

ग्राहक सैमसंग से कई बार शिकायत और आग्रह कर चुका कि उसकी वॉशिंग मशीन का इंस्टॉलेशन कर दिया जाए. लेकिन, ऐसा नहीं होने पर ग्राहक मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लेकर पहुंचा. ग्राहक के अनुसार, मशीन खरीदे हुए लगभग एक सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से मशीन को इंस्टॉल करने के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है.

आमतौर पर नई वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी इंस्टॉलेशन और जरूरी सेटअप की जरूरत होती है. ऐसे में मशीन घर पर पहुंचने के बावजूद अगर टेक्नीशियन समय पर नहीं आता है तो ग्राहक के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करना मुश्किल हो सकता है. मशीन पिछले सप्ताह रविवार को खराब हुई थी, जिसके बाद अबतक सैमसंग की ओर से कोई भी टेक्नीशियन घर पर नहीं आया है.

ग्राहक ने बार-बार की शिकायत

ग्राहक ने केवल मशीन इंस्टॉल होने में देरी की ही बात नहीं कही, बल्कि उसका कहना है कि वह इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुका है. यानी ग्राहक के मुताबिक कंपनी को समस्या की जानकारी पहले से दी जा चुकी है. ग्राहक की उम्मीद है कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसे एक तय समयसीमा के हिसाब से Service Executive या टेक्नीशियन घर पर भेजा जाए. अगर बार-बार संपर्क करने के बाद भी स्थिति में बदलाव न हो तो ग्राहक की नाराजगी बढ़ सकती है. ग्राहक ने इसे अर्जेंट जरूरत बताकर कंपनी से अनुरोध किया है कि वे इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करें. इससे उन्हें काफी परेशान हो रही है.

एक अन्य ग्राहक ने भी शेयर किया मामला