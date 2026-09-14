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ग्राहक ने खरीदा Samsung का महंगा टीवी, 45 दिनों से खराब, 70 बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, X तक पहुंचा मामला

ऐसा ही एक मामला Samsung के महंगे टीवी को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का दावा है कि उसका टीवी करीब 45 दिनों से खराब पड़ा है और वह कंपनी से कई बार संपर्क कर चुका है. ग्राहक के मुताबिक उसने टीवी में आई खराबी को लेकर Samsung से लगातार शिकायत की. अब तक करीब 70 बार शिकायत या संपर्क करने के बावजूद कंपनी की तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया गया. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 10:27:04 PM IST

ग्राहक ने खरीदा Samsung का महंगा टीवी, 45 दिनों से खराब, 70 बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, X तक पहुंचा मामला


Samsung Customer Service: महंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते समय ग्राहक यह सोचता है कि प्रोडक्ट घर आने के बाद वह लंबे समय तक उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पाएगा. ग्राहक को सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि सामान अच्छी क्वालिटी का हो और अगर इस्तेमाल के दौरान कोई खराबी आती भी है तो कंपनी की सर्विस टीम समय पर समस्या का समाधान कर दे. लेकिन, जब किसी महंगे प्रोडक्ट में खराबी आने के बाद ग्राहक को बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई सटीक समाधान न मिले, तो परेशानी काफी बढ़ जाती है.
ऐसा ही एक मामला Samsung के महंगे टीवी को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का दावा है कि उसका टीवी करीब 45 दिनों से खराब पड़ा है और वह कंपनी से कई बार संपर्क कर चुका है. ग्राहक के मुताबिक उसने टीवी में आई खराबी को लेकर Samsung से लगातार शिकायत की. अब तक करीब 70 बार शिकायत या संपर्क करने के बावजूद कंपनी की तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया गया. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरे मामले के बारे में. 

ग्राहक X तक लेकर पहुंचा मामला 

लगातार शिकायत करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो ग्राहक ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाहिर की और कंपनी से मामले में जल्द समाधान की मांग की. ग्राहक का कहना है कि क्या फायदा ऐसे महंगे ब्रांड का जहां, प्रोडक्ट लेने के बाद कोई सुनवाई ही न हो. किसी टीवी के लंबे समय तक खराब पड़े रहने और शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलने से ग्राहक के लिए परेशानी और निराशा दोनों बढ़ सकती हैं.
ग्राहक की शिकायत के मुताबिक उसका Samsung TV पिछले करीब 45 दिनों से खराब है. यानी टीवी में आई समस्या का समाधान डेढ़ महीने के आसपास बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है. सैमसंग के लिए इस तरह की शिकायत कोई पहली बार ही सामने नहीं आई है बल्कि, इससे पहले भी ग्राहक कंपनी पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. 
customer purchased samsung smart tv not working

70 बार शिकायत करने का दावा

इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि ग्राहक द्वारा किए गए संपर्कों की संख्या काफी ज्यादा है. ग्राहक का दावा है कि उसने इस मामले का समाधान करने के लिए लगभग 70 बार शिकायत या संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई सही या संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. अगर किसी ग्राहक को एक ही समस्या के लिए बार-बार कंपनी से संपर्क करना पड़े, तो इससे आफ्टर-सेल्स सर्विस को लेकर उसकी नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है. ग्राहक का कहना है कि उसने 60 से 70 बार सैमसंग के सीनियर अधिकारियों को अपनी समस्या बताई और ठीक करने की मांग की, लेकिन उनकी ओर से भी कोई सही जवाब सुनने के लिए नहीं मिला है. 
samsung service problem

जबरन एक्टिवेट किया Samsung Care+ प्लान 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ही एक और ग्राहक ने शिकायत की है कि कंपनी पर Samsung Care+ प्लान को कथित तौर पर जबरन एक्टिवेट करने और वॉल माउंट के नाम पर 1,299 चार्ज करने का आरोप लगाया है. ग्राहक का कहना है कि टीवी की वॉल माउंट सुविधा फ्री थी, लेकिन इसके बावजूद उससे 1,299 लिए गए. ग्राहक के मुताबिक बाद में उन्हें पता चला कि इन पैसों का इस्तेमाल Samsung Care+ प्लान को एक्टिवेट करने के लिए किया गया है. इस मामले को लेकर ग्राहक ने कंपनी की बिलिंग और सर्विस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसपर कार्रवाई करने के साथ ही समाधान की भी मांग की है. 

Tags: Samsung Customer Service
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