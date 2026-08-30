Samsung का फ्रिज लेकर बुरा फंसा ग्राहक, 2 महीने से लगातार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कस्टमर परेशान

Samsung Customer Service: गर्मी के मौसम में अगर आपका फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं. ऐसे में फ्रिज घर की उन जरूरी चीजों में शामिल हो जाती है, जिनके बिना शायद रह पाना भी मुश्किल हो जाता है. हालांकि, फ्रिज अगर किसी ब्रांड का है तो ऐसे में उसे रिपेयर कर दिया जाता है. लेकिन, जरूरी नहीं कि सभी कंपनियां इतनी फास्ट और एडवांस सर्विस दे. अगर आपने सैमसंग का फ्रिज खरीदा है तो हो सकता है इसे लेकर आपको हफ्तों नहीं तो कुछ महीनों तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है. जी हां, आए दिन आप देखते होंगे कि लोग सैमसंग का फ्रिज लेने के बाद पछताते हैं.

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्राहक ने जानी जानी-मानी टेक कंपनी सैमसंग का फ्रिज लिया. फ्रिज खरीदने के कुछ समय बाद ही उनका फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई लेकिन, कोई हल नहीं निकल पाया.

बार-बार शिकायत पर भी नहीं हो रही सुनवाई

सैमसंग की फ्रिज लेकर पछताने का एक और मामला सामने आया है. एक और ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत की है कि उनका फ्रिज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है. दरअसल, ग्राहक का कहना है कि उन्होंने जुलाई 2026 में फ्रिज खरीदा था, घर पर लाने के बाद से ही उनका फ्रिज ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है. उसमें आए दिन कोई न कोई समस्या आती रहती है. इसे लेकर उन्होंने एक नहीं बल्कि, कई बार शिकायत भी की है, लेकिन सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा इसे लेकर किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है. इतनी शिकायतें करने के बाद भी जब कोई ब्रांड या कंपनी आपकी समस्या न सुने और कोई समाधान न करे तो ऐसे में ग्राहक का फैसला भी बदल जाता है.

ग्राहक बोला- किसी को नहीं दूंगा सैमसंग लेने की सलाह

यह किसी ग्राहक द्वारा सैमसंग के लिए की गई कोई पहली शिकायत नहीं है बल्कि, कंपनी का अपना शिकायतों का एक बड़ा पिटारा है. कुछ ग्राहक इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदकर खुश रहते हैं तो वहीं, बहुत से लोग इन्हें लेने के बाद केवल पछतावा ही जाहिर करते हैं. यहां ग्राहक ने तो कहा कि न वे कभी सैमसंग लेंगे और न ही इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने के लिए किसी को भी सलाह देंगे. उन्होंने सैमसंग की सर्विस को बेहद घटिया बताकर बॉयकॉट कर दिया है. यह केवल इसलिए क्योंकि अब तक उन्हें अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है.

कई ग्राहकों की समस्या लंबे समय से अटकी

सैमसंग को लेकर कई ग्राहक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरों को भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स से बचने की सलाह देते हैं. खास बात यह है कि कंपनी द्वारा किसी की शिकायत को सुलझाने से मना नहीं किया जाता है बल्कि, ग्राहकों को एक झूठा आश्वासन दे दिया जाता है और आखिर में उनकी समस्या का हल भी नहीं होता है. एक ग्राहक X पर कहते हैं कि उन्होंने 1,74,999 रुपये में samsung galaxy z fold 7 स्मार्टफोन खरीदा, जिसके मात्र 2.5 महीने बाद ही उसकी स्क्रीन पर लाइनें नजर आने लगी हैं. उन्होंने 3 मई 2026 को फोन लिया था. उनके द्वारा 17 अगस्त 2026 को शिकायत की गई थी, जिसका अबतक कोई समाधान नहीं निकला है और न ही कस्टमर केयर में कोई सुनवाई हो रही है.

AC लेने के बाद हर साल भरवानी पड़ती है गैस