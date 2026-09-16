ग्राहक का Samsung मॉनिटर हुआ ठप! बार-बार शिकायत करने पर नहीं मिल रहा कोई जवाब, बोला-आज के बाद कभी नहीं लूंगा इस कंपनी का प्रोडक्ट

Samsung Service Problem: सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक जाना-पहचाना ब्रांड माना जाता है. कंपनी के स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर और मॉनिटर समेत कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाजार में धड़ल्ले से बिकते हैं. ग्राहकों को इस ब्रांड पर काफी भरोसा है, लेकिन प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत से ग्राहकों का भरोसा टूटता भी नजर आता है. इसके पीछे का कारण कंपनी की सर्विस है. ग्राहक किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय सिर्फ उसके फीचर्स और कीमत को ही नहीं देखते, बल्कि बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस और कस्टमर सपोर्ट को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं.

खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में खराबी आने पर ग्राहक की परेशानी तब और बढ़ जाती है, जब शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उसे समय पर समाधान न मिले, ऐसा ही एक मामला Samsung के मॉनिटर को लेकर सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने दावा किया कि उसका Samsung मॉनिटर अचानक काम करना बंद कर गया. इसके बाद कई बार शिकायत तो की लेकिन, अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

ग्राहक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया मामला

ग्राहक की शिकायत जब कंपनी द्वारा नहीं सुनी जा रही थी तो ऐसे में उसने मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उठाया. ग्राहक के मुताबिक, प्रोडक्ट में समस्या आने के बाद उसने कंपनी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसे जवाब या समाधान नहीं मिल पाया.

नहीं खरीदेंगे सैमसंग का प्रोडक्ट

इससे ग्राहक काफी नाराज नजर हुआ और उसने कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर अपनी निराशा जाहिर की. ग्राहक ने अपनी शिकायत में कंपनी की सर्विस को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस एक्सपीरिएंस के बाद वह भविष्य में Samsung का कोई अन्य प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा. ग्राहक के मुताबिक उसका मॉनिटर 14 सितंबर 2026 को खराब हुआ था, जिसके बाद से उसे कंपनी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

बिजनेस पर पड़ रहा है असर