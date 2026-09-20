Home > व्यापार > Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी

Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी

ग्राहक के मुताबिक, AC में गैस लीकेज की वजह गलत इंस्टॉलेशन बताई जा रही है. इस समस्या को लेकर ग्राहक ने कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया और 14 सितंबर 2026 को सर्विस रिक्वेस्ट नंबर 4442322233 दर्ज कराया है. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद ग्राहक को कस्टमर केयर से जो जानकारी दी गई, वह भी ठीक नहीं थी और ग्राहक ने इसे गलत या भ्रामक जानकारी बताया है.

By: Kunal Mishra | Published: September 20, 2026 7:57:57 PM IST

Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी


Samsung Service Problem: गर्मियों में AC खरीदते समय ग्राहक सिर्फ मशीन की कीमत और फीचर्स ही नहीं देखता, बल्कि इस उम्मीद के साथ भी खरीदारी करता है कि आने वाले कई सालों तक उसे बेहतर कूलिंग और एक अच्छी सर्विस मिलेगी. लेकिन अगर नया AC खरीदने के कुछ ही महीनों बाद उसमें गैस लीकेज जैसी समस्या सामने आ जाए, तो ग्राहक के लिए परेशानी बढ़ सकती है. ऐसा ही एक मामला Samsung AC से जुड़ी ग्राहक शिकायत में सामने आया है, जहां ग्राहक ने दावा किया है कि AC खरीदने के करीब 6 महीने बाद ही उसमें गैस लीक होने की समस्या आ गई.
ग्राहक के मुताबिक, AC में गैस लीकेज की वजह गलत इंस्टॉलेशन बताई जा रही है. इस समस्या को लेकर ग्राहक ने कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया और 14 सितंबर 2026 को सर्विस रिक्वेस्ट नंबर 4442322233 दर्ज कराया है. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद ग्राहक को कस्टमर केयर से जो जानकारी दी गई, वह भी ठीक नहीं थी और ग्राहक ने इसे गलत या भ्रामक जानकारी बताया है. 

ग्राहक ने X पर शेयर किया पूरा मामला 

ग्राहक ने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. ग्राहक की शिकायत के मुताबिक, उसने Samsung का AC करीब 6 महीने पहले खरीदा था. शुरुआत में AC सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इसमें गैस लीकेज से जुड़ी समस्या सामने आई. ग्राहक का कहना है कि टेक्नीशियन द्वारा गलत तरीके से इंस्टॉलेशन किया गया था, जिसके बाद ऐसी समस्या देखने के लिए मिली है. ग्राहक के आरोप का सबसे जरूरी हिस्सा AC की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया से जुड़ा है. AC की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में कई तकनीकी स्टेज होते हैं. इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, फ्लेयर कनेक्शन, पाइप की फिटिंग और अन्य कनेक्शन सही तरीके से किए जाना जरूरी होता है. 
samsung service problem

14 सितंबर को दर्ज कराई गई सर्विस रिक्वेस्ट

ग्राहक के मुताबिक, समस्या सामने आने के बाद उसने Samsung के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क किया. इसके बाद 14 सितंबर 2026 को सर्विस रिक्वेस्ट नंबर 4442322233 दर्ज किया गया. सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज होने के बाद ग्राहक को उम्मीद होती है कि कंपनी का अधिकृत तकनीशियन समस्या की जांच करेगा और खराबी का कारण बताएगा. ग्राहक ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बातचीत के दौरान उसे गलत जानकारी दी गई और उन्हें गुमराह किया गया है. 
customer problem with samsung

एक अन्य ग्राहक ने भी की शिकायत 

एक अन्य ग्राहक ने भी सोशल मीडिया पर शिकायत की है. ग्राहक के मुताबिक, उसके रेफ्रिजरेटर में जुलाई से ही आवाज आने की समस्या बनी हुई थी. इसे ठीक करने के लिए कई बार तकनीशियन विजिट कर चुके हैं और अलग-अलग पार्ट्स भी बदले गए, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका. ग्राहक का कहना है कि समस्या पहले से ही बनी हुई थी और बार-बार सर्विस कराने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली. ग्राहक की परेशानी उस समय और बढ़ गई, जब बीते दिन हीटर बदलने के दौरान तकनीशियन से रेफ्रिजरेटर की गैस पाइपलाइन टूट गई, जिसके बाद गैस लीकेज होने की बात सामने आई. लंबे समय से चली आ रही आवाज की समस्या का समाधान न होने के बाद सर्विस के दौरान गैस पाइपलाइन टूटने की शिकायत ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

Tags: samsung service problem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026
Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी
Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी
Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी
Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी
Samsung AC खरीदने के 6 महीने बाद ही गैस लीक! ग्राहक ने लगाया गलत इंस्टॉलेशन का आरोप, शिकायत के बाद कस्टमर केयर पर ने दी गलत जानकारी