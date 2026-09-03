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2 महीने से खराब है Samsung का फ्रिज, बार-बार शिकायत कर रहा ग्राहक, लेकिन कस्टमर केयर नहीं दे रहा कोई जवाब

कई ग्राहक अपनी परेशानियां बताते-बताते परेशान हो जाते हैं, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है. ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राहक पिछले 2 महीने से परेशान है, लेकिन सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ग्राहक को समाधान के बदले में केवल इंतजार ही करना पड़ रहा है.

By: Kunal Mishra | Published: September 3, 2026 6:41:15 PM IST

2 महीने से खराब है Samsung का फ्रिज, बार-बार शिकायत कर रहा ग्राहक, लेकिन कस्टमर केयर नहीं दे रहा कोई जवाब


samsung customer service Issue: आज के समय में फ्रिज घर के सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में से एक है. हालांकि, गर्मी हो या सर्दी, दूध, सब्जियां, फल और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए फ्रिज का सही से काम करना जरूरी माना जाता है. लेकिन, क्या हो जब गर्मियों के दौरान फ्रिज अचानक से चलते-चलते बंद हो जाए. ऐसी स्थिति में न केवल फ्रिज में रखा सामान खराब होने लगता है बल्कि, इससे पूरे परिवार की समस्या बढ़ जाती है. हालांकि, खकाब हो जाने के बाद जिस कंपनी का फ्रिज है वह कंपनी उसे रिपेयर कर देती है. लेकिन, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सैमसंग में कोई सुनवाई नहीं होती है.
कई ग्राहक अपनी परेशानियां बताते-बताते परेशान हो जाते हैं, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है. ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राहक पिछले 2 महीने से परेशान है, लेकिन सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है. ग्राहक को समाधान के बदले में केवल इंतजार ही करना पड़ रहा है. 

X तक शिकायत ले पहुंचा ग्राहक  

ग्राहक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करके सैमसंग की पोल खोली है. ग्राहक ने माले को एक्स पर घसीटते हुए सैमसंग के कस्टमर केयर द्वारा दी जाने वाली तारीख पर तारीख वाली कहानी को सबके सामने लाया है. ग्राहक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक फ्रिज लिया था, जिसके बाद कुछ समय तक तो वह चला, लेकिन फिर खराब हो गया. इस बात की उन्होंने 20 जुलाई 2026 को शिकायत की थी. जिसमें कस्टमर केयर द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद ग्राहक द्वारा कुछ-कुछ दिनों के अंतराल में ग्राहक सुविधा केंद्र पर कॉल की जाती थी, लेकिन उनकाे द्वारा इसका समाधान नहीं किया जा रहा है. अब उनके लिए यह एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है. 
samsung service issue

बढ़ती जा रही है परेशानी 

ग्राहक को सैमसंग की सर्विस से काफी मायूसी हुई है. उन्होंने कहा कि वे सैमसंग की सर्विस से पूरी तरह निराश हैं. ग्राहक का service request नंबर  4439259999 है. सैमसंग के इस रवइये से लोग अक्सर परेशान रहते हैं और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शिकायतें करते रहते हैं. लेकिन, इतने के बाद भी सैमसंग लोगों की परेशानी को नहीं सुनकर केवल उन्हे अगली तारीख देता जाता है. पोस्ट में सैमसंग ने ग्राहक को सॉरी बोलते हुए कहा कि अपनी शिकायत को मैसेज करें और थोड़ा पेशेंस रखें. हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे. हालांकि, कई बार कंपनी द्वारा उन्हें टैग की गई पोस्टों पर ऑटो रिवर्ट किया जाता है. 
samsung service problem customer dissapointed

स्मार्टफोन पर आने लगी पिंकलाइन 

एक ग्राहक द्वारा X पर पोस्ट की गई कि Samsung Galaxy S22 Ultra स्मार्टफोन लिया था, जिसके बाद से उसमें पिंक लाइन बनकर आने लगी है. खास बात यह है कि फोन में किसी तरह का कोई फीजिकल डैमेज नहीं आया है. बिना किसी डैमेज के फोन में ऐसी समस्या आ गई है, लेकिन कस्टमर केयर पर बार-बार कॉल करने के बाद भी कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है. यह कोई पहला मामला नहीं है, जहां सैमसंग को लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हों. बल्कि, सैमसंग की शिकायतों का एक बड़ा पिटारा है. 
customer dissapointed with samsung service

16 घंटे से इंस्टॉल नहीं हुआ टीवी 

ग्राहकों को कंपनी की सर्विस से अक्सर असुविधा होती है. एक ग्राहक ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने एक नया टीवी खरीदा है, लेकिन उसे इंस्टॉल अभी तक नहीं किया गया है. जबकि, टीवी में इंस्टॉलेशन भी जुड़ा हुआ था. 2 सितंबर 2026 को टीवी का इंस्टॉलेशन कहा गया था, लेकिन अब 16 घंटे बाद भी कस्टमर केयर द्वारा कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है. ग्राहक द्वारा अपनी रिक्वेस्ट आईडी भी दी गई है.

Tags: Samsung Customer Service
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