वारंटी में था Samsung S24, ग्रीन लाइन-डॉट की शिकायत पर कराया इंस्पेक्शन, जांच के बाद डिस्प्ले ने किया काम करना बंद, परेशान ग्राहक

Samsung Customer Issue: आज के समय में अगर स्मार्टफोन थोड़ी देर के लिए भी काम करना बंद कर दे तो ऐसे में ग्राहक की परेशान बड़ जाती है. केवल यही नहीं बल्कि, ऐसे में सभी जरूरी काम रुक जाते हैं. इसलिए अगर स्मार्टफोन में कोई गड़बड़ी आई भी है तो ऐसे में उसे ठीक करना बेहद जरूरी है. सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy S24 को लेकर एक ग्राहक ने सर्विस और इंस्पेक्शन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. ग्राहक के मुताबिक उसका फोन अभी वारंटी में था और स्क्रीन पर अचानक ग्रीन डॉट और ग्रीन लाइन दिखाई देने लगी थी.

इस समस्या के समाधान के लिए ग्राहक ने कंपनी से संपर्क किया और फोन को जांच के लिए सर्विस टीम के पास जमा कराया. ग्राहक का कहना है कि फोन जमा करते समय डिवाइस काम कर रहा था और उसकी मेन समस्या स्क्रीन पर दिखाई दे रही ग्रीन लाइन और डॉट तक सीमित थी. चलिए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला क्या था.

क्या था पूरा मामला?

ग्राहक ने इस पूरे मामले में परेशान होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. ग्राहक के मुताबिक उसकी स्क्रीन पर ग्रीन डॉट्स की समस्या आ रही थी, जिसके बाद सर्विस टीम ने फोन की जांच के दौरान संभावित वाटर डैमेज की स्थिति को भी चेक करने की बात कही थी. इसी उद्देश्य से फोन का इंस्पेक्शन किया गया. हालांकि, ग्राहक का आरोप है कि इंस्पेक्शन के बाद जब उसे फोन वापस मिला या फोन की जांच पूरी हुई, तो डिस्प्ले ने काम करना ही बंद कर दिया.

यानी जिस डिवाइस की स्क्रीन पहले काम कर रही थी और जिसमें केवल ग्रीन लाइन-डॉट की समस्या बताई गई थी, उसमें जांच के बाद डिस्प्ले से जुड़ी समस्या और गंभीर हो गई. सर्विस टीम ने फोन की जांच के दौरान यह पता लगाने की बात कही कि कहीं डिवाइस में पानी से नुकसान तो नहीं हुआ है. इसी जांच के लिए फोन का इंस्पेक्शन किया गया. लेकिन ग्राहक का दावा है कि इंस्पेक्शन के बाद फोन का डिस्प्ले पूरी तरह काम करना बंद कर गया.

सर्विस सेंटर देने से पहले ठीक था फोन

ग्राहक की शिकायत के मुताबिक, Samsung S24 को सर्विस टीम को देने से पहले फोन काम कर रहा था. स्क्रीन पर ग्रीन डॉट और लाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन ग्राहक का कहना है कि डिस्प्ले पूरी तरह बंद नहीं हुआ था. यही वजह है कि इंस्पेक्शन के बाद डिस्प्ले के काम करना बंद करने को लेकर ग्राहक ने सवाल उठाया है.