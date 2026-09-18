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Samsung के फ्रिज में फिर आई बड़ी खराबी! 4 महीने पहले गैस रिफिल के बाद कराया था रिपेयर, अब दोबारा बर्फ जमना बंद, प्रोडक्ट खरीदकर परेशान हुआ ग्राहक

Samsung के एक फ्रिज को लेकर भी ऐसी ही ग्राहक शिकायत सामने आई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसके फ्रिज का फ्रीजर दोबारा बर्फ जमाना बंद कर चुका है. ग्राहक के मुताबिक, करीब 3-4 महीने पहले भी इसी समस्या को लेकर फ्रिज को ठीक कराई गई थी और उसमें गैस रिफिल की गई थी. लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद समस्या फिर वापस आ गई.

By: Kunal Mishra | Published: September 18, 2026 6:40:05 PM IST

Samsung के फ्रिज में फिर आई बड़ी खराबी! 4 महीने पहले गैस रिफिल के बाद कराया था रिपेयर, अब दोबारा बर्फ जमना बंद, प्रोडक्ट खरीदकर परेशान हुआ ग्राहक


Samsung Fridge Problem: महंगे होम अप्लायंस खरीदते समय ग्राहक की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि प्रोडक्ट लंबे समय तक बिना परेशानी के काम करे. बहुत से लोग आजकल फ्रिज को शोरूम या स्टोर से न लेकर सीधे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मंगवा लेते हैं. जबकि, कोशिश करनी चाहिए कि आपको किसी आधिकारिक जगह सो सामान लेना चाहिए ताकि आप उसे अच्छी तरह से चेक कर सकें. खासतौर पर फ्रिज ऐसा घरेलू डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना होता है. ऐसे में अगर खरीदारी के बाद बार-बार तकनीकी समस्या आने लगे, तो ग्राहक के लिए परेशानी बढ़ जाती है.
Samsung के एक फ्रिज को लेकर भी ऐसी ही ग्राहक शिकायत सामने आई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसके फ्रिज का फ्रीजर दोबारा बर्फ जमाना बंद कर चुका है. ग्राहक के मुताबिक, करीब 3-4 महीने पहले भी इसी समस्या को लेकर फ्रिज को ठीक कराई गई थी और उसमें गैस रिफिल की गई थी. लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद समस्या फिर वापस आ गई. 

फ्रिज लेकर परेशान हुआ ग्राहक 

ग्राहक ने इस पूरे मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की है. ग्राहक ने अपनी शिकायत में Samsung RT39C5531S8/HL फ्रिज को लेकर शिकायत की है. शिकायतकर्ता के मुताबिक, पहले फ्रिज की सर्विस कराई गई थी और गैस रिफिल के बाद समस्या ठीक होने की उम्मीद थी. हालांकि, अब फ्रीजर में फिर से बर्फ जमना बंद हो गई है.
ग्राहक ने इस मामले से जुड़ी service request number 4436248023 का भी जिक्र किया है. लगातार दोबारा सामने आई समस्या के कारण ग्राहक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और शिकायत में इसे लेकर कंपनी पर सवाल भी उठाए हैं. खास बात यह है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी सैमसंग मामले की कोई सुनवाई नहीं कर रही है. 
customer dissapointed with samsung

4 महीने पहले भी खराब हुआ था फ्रिज

ग्राहक के मुताबिक, फ्रीजर से जुड़ी समस्या पहले भी सामने आ चुकी थी. ग्राहक ने जब गैस रिफिल कराई तो उन्हें लगा कि फ्रिज अब कुछ समय तक काम करेगा, लेकिन फ्रीजर ने कुछ ही समय में काम करना बंद कर दिया. ग्राहक की शिकायत का मुद्दा फ्रीजर में बर्फ न जमने को लेकर है. उनका कहना है कि फ्रिज का फ्रीजर दोबारा बर्फ जमाना बंद कर चुका है. फ्रीजर में बर्फ न जमना कूलिंग सिस्टम से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है, लेकिन केवल शिकायत के आधार पर खराबी का सटीक तकनीकी कारण तय नहीं किया जा सकता. हालांकि, कुल मिलाकर ग्राहक की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है. 
customer dissapointed with samsung

अन्य ग्राहक भी हैं सैमसंग से परेशान 

फ्रिज को लेकर ही एक और ग्राहक ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है. मामला Samsung के फ्रिज से जुड़ा है, जहां एक ग्राहक ने शिकायत करते हुए दावा किया है कि ऑनलाइन मंगाया गया नया फ्रिज डिलीवरी के बाद ही खराब निकला. ग्राहक के मुताबिक, उसने प्रोडक्ट को बदलने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म से संपर्क किया, लेकिन करीब एक महीने तक उसे रिप्लेसमेंट का भरोसा दिया गया और फिर कोई जवाब नहीं मिला.

Tags: Samsung Fridge Problem
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