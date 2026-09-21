3 महीने में खराब हुई Samsung Galaxy M56 की केबल, ग्राहक बोला- यह फिजिकल डैमेज नहीं, क्वालिटी की समस्या, अब कंपनी 50% छूट देकर मांग रही पैसे

Samsung Customer Issue: सैमसंग को लेकर अक्सर अलग-अलग शिकायतें आती रहती हैं. कभी किसी का फोन खराब रहता है तो कभी किसी की वॉशिंग मशीन में समस्या देखने के लिए मिलती है. लेकिन, पिछले कुछ समय से सैमसंग की शिकायतों का पिटारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. Samsung Galaxy M56 को लेकर एक ग्राहक ने फोन के साथ मिलने वाली चार्जिंग केबल की क्वालिटी और वारंटी समाधान पर सवाल उठाया है. ग्राहक के मुताबिक उसने Galaxy M56 की केबल का सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन खरीदारी के करीब तीन महीने के अंदर ही केबल कनेक्टर के पास से खराब होने लगी. ग्राहक का कहना है कि केबल को किसी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया. इसके बावजूद केबल की हालत खराब हो गई.

ग्राहक ने अपनी शिकायत में इस खराबी को फिजिकल डैमेज मानने पर समस्या जाहिर की है. उसका कहना है कि केबल का कनेक्टर के पास से इतने कम समय में खराब होना सामान्य इस्तेमाल के दौरान सामने आया क्वालिटी इश्यू है.

ग्राहक ने X पर शेयर किया मामला

ग्राहक ने इस मामले को X पर शेयर किया है. ग्राहक के मुताबिक, उसने इस समस्या को लेकर सैमसंग की केबल ली थी, जिसके बाद वह खराब हो गई. कस्टमर केयर से संपर्क किया तो कंपनी की ओर से शुरुआत में फ्री रिप्लेसमेंट से इनकार कर दिया गया. इसके बाद ग्राहक को 50 फीसदी छूट के साथ केबल देने का ऑप्शन दिया गया. यानी ग्राहक को पूरी तरह फ्री वारंटी रिप्लेसमेंट देने के बजाय कीमत का एक हिस्सा भुगतान करने के लिए कहा गया. इसी बात को लेकर ग्राहक ने सवाल उठाया है कि अगर केबल सामान्य इस्तेमाल में सिर्फ तीन महीने में खराब हुई है, तो उसे वारंटी समाधान के तौर पर पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं.

ग्राहक के मुताबिक उसके Samsung Galaxy M56 की चार्जिंग केबल करीब तीन महीने तक सामान्य इस्तेमाल के बाद कनेक्टर के पास से खराब हो गई. ग्राहक का मकसद खराब केबल को वारंटी के तहत बदलवाना था. लेकिन, कंपनी ने इसे फ्री रिप्लेसमेंट के लिए स्वीकार नहीं किया और बाद में 50 फीसदी डिस्काउंट के साथ नई केबल देने का विकल्प सामने रखा.

ग्राहक ने फिजिकल डैमेज मानने से किया मना