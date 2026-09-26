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बार-बार सर्विस के बावजूद Samsung AC की वाटर लीकेज बनी मुसीबत, 7 बार विजिट के बाद भी समस्या का समाधान नहीं, ग्राहक परेशान

ऐसा ही एक मामला Samsung AC की वाटर लीकेज को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने और कई बार सर्विस विजिट होने के बावजूद AC से पानी निकलने की समस्या का समाधान नहीं हुआ. ग्राहक के मुताबिक, AC में पानी लीकेज की समस्या लगातार बनी हुई है. इस परेशानी को दूर कराने के लिए कंपनी से कई बार संपर्क किया गया और अब तक 7 सर्विस विजिट हो चुकी हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

By: Kunal Mishra | Published: September 26, 2026 8:10:17 PM IST

बार-बार सर्विस के बावजूद Samsung AC की वाटर लीकेज बनी मुसीबत, 7 बार विजिट के बाद भी समस्या का समाधान नहीं, ग्राहक परेशान


Samsung Customer Service: गर्मियों में AC घर के लिए राहत का सबसे बड़ा साधन होता है, लेकिन जब यही AC लगातार पानी लीक करने लगे तो परेशानी काफी बढ़ जाती है. ऐसी खराब होने के बाद जब कंपनी में ग्राहक की कोई सुनवाई न हो तो समस्या और ज्यादा बढ़ती है. खासकर तब जब ग्राहक समस्या को ठीक कराने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर से बार-बार संपर्क करे, तकनीशियन घर पर आएं और कई बार जांच के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म न हो.
ऐसा ही एक मामला Samsung AC की वाटर लीकेज को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने और कई बार सर्विस विजिट होने के बावजूद AC से पानी निकलने की समस्या का समाधान नहीं हुआ. ग्राहक के मुताबिक, AC में पानी लीकेज की समस्या लगातार बनी हुई है. इस परेशानी को दूर कराने के लिए कंपनी से कई बार संपर्क किया गया और अब तक 7 सर्विस विजिट हो चुकी हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

AC में वाटर लीकेज से ग्राहक परेशान 

ग्राहक द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक पहुंचाई गई है. ग्राहक की शिकायत का मेन मुद्दा AC से होने वाली पानी की लीकेज है. सामान्य तौर पर AC से पानी टपकने की समस्या ड्रेनेज पाइप में रुकावट, गलत इंस्टॉलेशन, फिल्टर या कॉइल पर गंदगी जमा होने या दूसरे तकनीकी कारणों से हो सकती है. हालांकि, इस मामले में ग्राहक का कहना है कि समस्या को ठीक कराने के लिए कंपनी की सर्विस टीम कई बार विजिट कर चुकी है, लेकिन बार-बार सर्विस के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई. ऐसे में ग्राहक अब केवल एक और सर्विस विजिट के बजाय समस्या की मेन वजह की पहचान कर उसका स्थायी समाधान चाहता है. इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. 
samsung service issue

सीनियर मैनेजमेंट से भी की शिकायत 

ग्राहक ने इस मामले को लेकर कंपनी को कई ईमेल भी भेजे हैं और सीनियर मैनेजमेंट से शिकायत को एस्केलेट करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि वहां से भी अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है. ग्राहक ने केवल सर्विस सेंटर से संपर्क करने तक मामला सीमित नहीं रखा. शिकायत के संबंध में कंपनी को कई ईमेल भेजे गए और मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई. ग्राहक के मुताबिक, सीनियर मैनेजमेंट को भेजे गए ईमेल का मामला भी अभी लंबित है. ग्राहक ने ईमेल में बाकायदा अपना शिकायत नंबर भी डाला हुआ है. उसका शिकायत नंबर 3101289494 है, जिसके आधार पर उसने कंपनी से समाधान की मांग की है. 
samsung service

एक और ग्राहक ने की कंपनी से शिकायत 

Samsung लैपटॉप को लेकर एक ग्राहक ने कंपनी की सर्विस और रिपेयर प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है. ग्राहक के मुताबिक, उसने साल 2024 में करीब 71,000 रुपये खर्च करके सैमसंग का लैपटॉप खरीदा था, लेकिन खरीदारी के बाद से ही उसे स्क्रीन से जुड़ी समस्या का बार-बार सामना करना पड़ रहा है. ग्राहक का दावा है कि अब तक एक ही तरह की स्क्रीन शिकायत 3 बार सामने आ चुकी है. समस्या दोबारा आने के बाद ग्राहक ने कंपनी से समाधान की उम्मीद की, लेकिन अब तीसरे साल में कथित तौर पर स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए करीब 50,000 रुपये की मांग की जा रही है. इससे नाराज ग्राहक ने सैमसंग की सर्विस क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए कंपनी से उचित समाधान की मांग की है.

Tags: Samsung Customer Service
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