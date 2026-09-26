बार-बार सर्विस के बावजूद Samsung AC की वाटर लीकेज बनी मुसीबत, 7 बार विजिट के बाद भी समस्या का समाधान नहीं, ग्राहक परेशान

Samsung Customer Service: गर्मियों में AC घर के लिए राहत का सबसे बड़ा साधन होता है, लेकिन जब यही AC लगातार पानी लीक करने लगे तो परेशानी काफी बढ़ जाती है. ऐसी खराब होने के बाद जब कंपनी में ग्राहक की कोई सुनवाई न हो तो समस्या और ज्यादा बढ़ती है. खासकर तब जब ग्राहक समस्या को ठीक कराने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर से बार-बार संपर्क करे, तकनीशियन घर पर आएं और कई बार जांच के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म न हो.

ऐसा ही एक मामला Samsung AC की वाटर लीकेज को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने और कई बार सर्विस विजिट होने के बावजूद AC से पानी निकलने की समस्या का समाधान नहीं हुआ. ग्राहक के मुताबिक, AC में पानी लीकेज की समस्या लगातार बनी हुई है. इस परेशानी को दूर कराने के लिए कंपनी से कई बार संपर्क किया गया और अब तक 7 सर्विस विजिट हो चुकी हैं. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

AC में वाटर लीकेज से ग्राहक परेशान

ग्राहक द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक पहुंचाई गई है. ग्राहक की शिकायत का मेन मुद्दा AC से होने वाली पानी की लीकेज है. सामान्य तौर पर AC से पानी टपकने की समस्या ड्रेनेज पाइप में रुकावट, गलत इंस्टॉलेशन, फिल्टर या कॉइल पर गंदगी जमा होने या दूसरे तकनीकी कारणों से हो सकती है. हालांकि, इस मामले में ग्राहक का कहना है कि समस्या को ठीक कराने के लिए कंपनी की सर्विस टीम कई बार विजिट कर चुकी है, लेकिन बार-बार सर्विस के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई. ऐसे में ग्राहक अब केवल एक और सर्विस विजिट के बजाय समस्या की मेन वजह की पहचान कर उसका स्थायी समाधान चाहता है. इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है.

सीनियर मैनेजमेंट से भी की शिकायत

ग्राहक ने इस मामले को लेकर कंपनी को कई ईमेल भी भेजे हैं और सीनियर मैनेजमेंट से शिकायत को एस्केलेट करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कहना है कि वहां से भी अभी तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है. ग्राहक ने केवल सर्विस सेंटर से संपर्क करने तक मामला सीमित नहीं रखा. शिकायत के संबंध में कंपनी को कई ईमेल भेजे गए और मामले को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई. ग्राहक के मुताबिक, सीनियर मैनेजमेंट को भेजे गए ईमेल का मामला भी अभी लंबित है. ग्राहक ने ईमेल में बाकायदा अपना शिकायत नंबर भी डाला हुआ है. उसका शिकायत नंबर 3101289494 है, जिसके आधार पर उसने कंपनी से समाधान की मांग की है.

एक और ग्राहक ने की कंपनी से शिकायत

