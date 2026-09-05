Home > व्यापार > ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई

ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई

ऐसा ही एक मामला Samsung Galaxy S24+ स्मार्टफोन को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक ने डिस्प्ले से जुड़ी समस्या की शिकायत की. ग्राहक के मुताबिक, फोन की खराब डिस्प्ले को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर करीब 15 हजार रुपये का चार्ज लिया गया. लेकिन, वही समस्या दोबारा से होने लगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 5, 2026 7:25:06 PM IST

ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई


Samsung Service Problem: आज के समय में स्मार्टफोन में ऐसी जरूरी चीजें होती हैं कि वह अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करना बंद करदे तो लोगों को काफी परेशानी होती है. चाहे बैंकिंग हो या ऑफिस का काम और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना ही क्यों न हो. ऐसे में मोबाइल फोन काफी जरूरी माना जाता है. जब कोई ग्राहक हजारों रुपये खर्च करके एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदता है तो उसकी उम्मीद होती है कि डिवाइस लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के काम करेगा. अगर फोन में खराबी आती भी है तो कंपनी की सर्विस टीम समस्या को ठीक तरीके से दूर करेगी. लेकिन, तब परेशानी और बढ़ जाती है जब महंगा फोन खराब होने के बाद ग्राहक को सर्विस सेंटर पर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़े और कुछ ही दिनों बाद वही समस्या दोबारा से देखने के लिए मिले.
ऐसा ही एक मामला Samsung Galaxy S24+ स्मार्टफोन को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक ने डिस्प्ले से जुड़ी समस्या की शिकायत की. ग्राहक के मुताबिक, फोन की खराब डिस्प्ले को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर करीब 15 हजार रुपये का चार्ज लिया गया. लेकिन, वही समस्या दोबारा से होने लगी. 
samsung smartphone problem

क्या था पूरा मामला? 

दरअसल, मामला यह है कि एक ग्राहक ने एक साल पहले ही Samsung S24+ स्मार्टफोन खरीदा था. इस्तेमाल के दौरान फोन की डिस्प्ले में खराबी आने की शिकायत सामने आई. डिस्प्ले जैसी समस्या स्मार्टफोन के लिए काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि डिस्प्ले अगर खराब हो तो ऐसे में फोन चलाना मुश्किल हो जाता है. ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत की गई कि उनके स्मार्टफोन में किसी तरह का कोई फीजिकल डैमेज नहीं था, लेकिन बावजूद इसके डिस्प्ले फेल हो गई. खास बात यह है कि सैमसंग के सर्विस सेंटर पर दिखाने के बाद उन्होंने डिस्प्ले ठीक करने के 15 हजार रुपये लिए. इसके बदले में उन्होंने डिस्प्ले की 3 महीने की गारंटी दी, लेकिन क्या था सर्विस सेंटर द्वारा उनके स्मार्टफोन को ठीक करने के चौथे महीने में फोन फिर से खराब हो गया था.  

नहीं मिला समस्या का समाधान 

ग्राहक की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है. उनका प्रीमियम स्मार्टफोन दोबारा से खराब होने के बाद उन्होंने कंपनी में अपनी समस्या की शिकायत की, लेकिन उसका अबतक कोई जवाब नहीं आया है और न ही समस्या का हल निकला है. ग्राहक की परेशानी केवल पैसों तक सीमित नहीं रहती. उसे फोन सर्विस सेंटर तक ले जाने, डिवाइस जमा करने से लेकर रिपेयर का इंतजार करने तक का जिम्मा उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी समस्या हल न हो तो ग्राहकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है फिर इतने महंगे प्रीमियम फोन को लेने का ग्राहकों को क्या फायदा मिलता है.  
samsung service issue

1.85 लाख का फ्लैगशिप फोन, फिर बैटरी ड्रेन की शिकायत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक, ग्राहक ने Samsung Galaxy Z Fold 7 के लिए करीब 1.85 लाख खर्च किए. लेकिन, इतने प्रीमियम फोन में बैटरी तेजी से कम होने की समस्या सामने आई. पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि करीब 8 घंटे में फोन की बैटरी 90 फीसदी तक कम हो गई. इसके बाद उन्होंने फोन को छपरा के सर्विस सेंटर में दिखाया, जहां उन्होंने फोन की स्थिति को फॉल्स रिपोर्ट बना दी ताकि मोबाइल में लगी बैटरी या फिर फोन की रिप्लेसमेंट न करनी पड़ जाए.

Tags: samsung service problem
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026

6 एक्टर्स, जिन्होंने टीचर की भूमिका से जीता दर्शकों का...

September 5, 2026
ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई
ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई
ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई
ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई