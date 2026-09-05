ग्राहक ने खरीदा Samsung S24+ स्मार्टफोन, खराब हुई डिस्प्ले तो सर्विस सेंटर ने चार्ज किए 15 हजार रुपये, दोबारा वही समस्या, अब नहीं हो रही सुनवाई

Samsung Service Problem: आज के समय में स्मार्टफोन में ऐसी जरूरी चीजें होती हैं कि वह अगर थोड़ी देर के लिए भी काम करना बंद करदे तो लोगों को काफी परेशानी होती है. चाहे बैंकिंग हो या ऑफिस का काम और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना ही क्यों न हो. ऐसे में मोबाइल फोन काफी जरूरी माना जाता है. जब कोई ग्राहक हजारों रुपये खर्च करके एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदता है तो उसकी उम्मीद होती है कि डिवाइस लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के काम करेगा. अगर फोन में खराबी आती भी है तो कंपनी की सर्विस टीम समस्या को ठीक तरीके से दूर करेगी. लेकिन, तब परेशानी और बढ़ जाती है जब महंगा फोन खराब होने के बाद ग्राहक को सर्विस सेंटर पर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़े और कुछ ही दिनों बाद वही समस्या दोबारा से देखने के लिए मिले.

ऐसा ही एक मामला Samsung Galaxy S24+ स्मार्टफोन को लेकर सामने आया है, जहां ग्राहक ने डिस्प्ले से जुड़ी समस्या की शिकायत की. ग्राहक के मुताबिक, फोन की खराब डिस्प्ले को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर पर करीब 15 हजार रुपये का चार्ज लिया गया. लेकिन, वही समस्या दोबारा से होने लगी.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, मामला यह है कि एक ग्राहक ने एक साल पहले ही Samsung S24+ स्मार्टफोन खरीदा था. इस्तेमाल के दौरान फोन की डिस्प्ले में खराबी आने की शिकायत सामने आई. डिस्प्ले जैसी समस्या स्मार्टफोन के लिए काफी गंभीर हो सकती है, क्योंकि डिस्प्ले अगर खराब हो तो ऐसे में फोन चलाना मुश्किल हो जाता है. ग्राहक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत की गई कि उनके स्मार्टफोन में किसी तरह का कोई फीजिकल डैमेज नहीं था, लेकिन बावजूद इसके डिस्प्ले फेल हो गई. खास बात यह है कि सैमसंग के सर्विस सेंटर पर दिखाने के बाद उन्होंने डिस्प्ले ठीक करने के 15 हजार रुपये लिए. इसके बदले में उन्होंने डिस्प्ले की 3 महीने की गारंटी दी, लेकिन क्या था सर्विस सेंटर द्वारा उनके स्मार्टफोन को ठीक करने के चौथे महीने में फोन फिर से खराब हो गया था.

नहीं मिला समस्या का समाधान

ग्राहक की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है. उनका प्रीमियम स्मार्टफोन दोबारा से खराब होने के बाद उन्होंने कंपनी में अपनी समस्या की शिकायत की, लेकिन उसका अबतक कोई जवाब नहीं आया है और न ही समस्या का हल निकला है. ग्राहक की परेशानी केवल पैसों तक सीमित नहीं रहती. उसे फोन सर्विस सेंटर तक ले जाने, डिवाइस जमा करने से लेकर रिपेयर का इंतजार करने तक का जिम्मा उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी समस्या हल न हो तो ग्राहकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है फिर इतने महंगे प्रीमियम फोन को लेने का ग्राहकों को क्या फायदा मिलता है.

1.85 लाख का फ्लैगशिप फोन, फिर बैटरी ड्रेन की शिकायत