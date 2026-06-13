Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?

Petrol-Diesel Price: मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और ये तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं. इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 3.37% गिरकर $87.33 प्रति बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड 3.23% गिरकर $84.88 पर बंद हुआ. जहां भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, वहीं पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की.

पिछले एक महीने में, पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में 41 रुपये और डीजल की कीमतों में 36 रुपये की कटौती की है. इस ताजा कटौती के बाद, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 373.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 378.78 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

भारत से सस्ता या महंगा?

हालांकि, ये दरें भारत की तुलना में अभी भी अधिक हैं. भारतीय रुपये के हिसाब से, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 127.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 129.42 रुपये प्रति लीटर बैठती है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये है. एक भारतीय रुपया 2.93 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

भारत बनाम पाकिस्तान

पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है. ब्रेंट क्रूड 3.37% गिरकर $87.33 प्रति बैरल हो गया है. पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल में 2 रुपये की कटौती हुई है वहीं भारत में 25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

लगातार पांचवें हफ्ते कटौती

पाकिस्तान सरकार 28 फरवरी से हर शुक्रवार रात पेट्रोलियम की कीमतों में बदलाव कर रही है और यह लगातार पांचवीं बार कीमतों में कटौती है. इसके विपरीत, भारत में 25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उससे पहले, मई में 11 दिनों के भीतर कीमतें चार बार बढ़ाई गई थीं.

कच्चा तेल सस्ता होने के कारण, पाकिस्तान सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का फैसला किया. तेल आयात पर अपनी भारी निर्भरता को देखते हुए, पाकिस्तान ईंधन की कीमतों पर कड़ी नजर रखता है, क्योंकि इनका सीधा असर देश में परिवहन लागत, बिजली उत्पादन और महंगाई पर पड़ता है.