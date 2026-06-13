Home > व्यापार > Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?

Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?

Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल की गिरावट के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बदल गए हैं! लेकिन भारतीय रुपये में इसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे. जानिए क्या है सच...

By: Shivani Singh | Published: June 13, 2026 3:55:07 PM IST

कच्चे तेल की गिरावट के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बदल गए हैं
कच्चे तेल की गिरावट के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बदल गए हैं


Petrol-Diesel Price: मिडल ईस्ट में शांति की उम्मीदों के बीच शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और ये तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं. इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 3.37% गिरकर $87.33 प्रति बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड 3.23% गिरकर $84.88 पर बंद हुआ. जहां भारत में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, वहीं पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की.

पिछले एक महीने में, पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में 41 रुपये और डीजल की कीमतों में 36 रुपये की कटौती की है. इस ताजा कटौती के बाद, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 373.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 378.78 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

You Might Be Interested In

भारत से सस्ता या महंगा?

हालांकि, ये दरें भारत की तुलना में अभी भी अधिक हैं. भारतीय रुपये के हिसाब से, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 127.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 129.42 रुपये प्रति लीटर बैठती है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये है. एक भारतीय रुपया 2.93 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है.

भारत बनाम पाकिस्तान

पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है. ब्रेंट क्रूड 3.37% गिरकर $87.33 प्रति बैरल हो गया है. पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल में 2 रुपये की कटौती हुई है वहीं भारत में 25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

लगातार पांचवें हफ्ते कटौती

पाकिस्तान सरकार 28 फरवरी से हर शुक्रवार रात पेट्रोलियम की कीमतों में बदलाव कर रही है और यह लगातार पांचवीं बार कीमतों में कटौती है. इसके विपरीत, भारत में 25 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उससे पहले, मई में 11 दिनों के भीतर कीमतें चार बार बढ़ाई गई थीं.

कच्चा तेल सस्ता होने के कारण, पाकिस्तान सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का फैसला किया. तेल आयात पर अपनी भारी निर्भरता को देखते हुए, पाकिस्तान ईंधन की कीमतों पर कड़ी नजर रखता है, क्योंकि इनका सीधा असर देश में परिवहन लागत, बिजली उत्पादन और महंगाई पर पड़ता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किचन सिंक के नीचे न रखें ये चीजें, बढ़ सकती...

June 13, 2026

कृति सेनन के साथ किया काम, अब शोबीज छोड़ चुनीं...

June 13, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026
Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?
Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?
Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?
Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल में भारी गिरावट! पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के घटे दाम, जानें भारत से सस्ता है या महंगा?