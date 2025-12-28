Home > खेल > अरबपतियों के आइलैंड पर Cristiano Ronaldo का ठिकाना! 2 लग्जरी विला खरीदकर मचाया तहलका

Cristiano Ronaldo: फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर के साथ एक शानदार विला खरीदा है. जो आजकल सुर्खियों में है. सऊदी अरब के शानदार 'रेड सी' और 'अमाला' प्रोजेक्ट्स के पीछे की कंपनी रेड सी ग्लोबल ने पुष्टि की है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिग्ज अब 'नुजुमा' (रिट्ज-कार्लटन रिजर्व) में एक प्रॉपर्टी के मालिक है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 28, 2025 4:27:01 PM IST

Cristiano Ronaldo: फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर के साथ एक शानदार विला खरीदा है. जो आजकल सुर्खियों में है. सऊदी अरब के शानदार ‘रेड सी’ और ‘अमाला’ प्रोजेक्ट्स के पीछे की कंपनी रेड सी ग्लोबल ने पुष्टि की है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिग्ज अब ‘नुजुमा’ (रिट्ज-कार्लटन रिजर्व) में एक प्रॉपर्टी के मालिक है. इस जगह को दुनिया के सबसे लग्जरी और प्राइवेट आइलैंड्स में से एक माना जाता है.

मुख्य भूमि से लगभग 26 किलोमीटर दूर इस जगह पर सिर्फ चार्टर्ड नाव या सीप्लेन से ही पहुंचा जा सकता है. ‘नुजुमा’ ऐसी एकांत और प्राइवेसी देता है जिसकी बराबरी दुनिया की कुछ ही जगहें कर सकती है.

दुनिया भर में सिर्फ आठ ‘रिट्ज-कार्लटन रिजर्व’ लोकेशन है. यह ब्रांड अपना नाम सिर्फ चुनिंदा जगहों से जोड़ता है जो बहुत खूबसूरत और अनोखी होती हैं. ‘नुजुमा’ उनमें से एक है, जिसे सऊदी अरब के ‘रेड सी’ प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में दुनिया की सबसे खास और अलग जगहों में से एक में बनाया गया है.

‘नुजुमा’ इस प्रोजेक्ट का सबसे खास और महंगा हिस्सा है. यह रिट्ज-कार्लटन रिजर्व के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी तरह का पहला और दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 7-8 प्रोजेक्ट्स में से एक है. यह उम्माहात आइलैंड्स पर स्थित है, जो मुख्य भूमि से लगभग 26 किमी दूर है.

इस इलाके की खास बातें क्या हैं?

रेड सी एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जिससे यह साल के किसी भी समय छुट्टियों के लिए एकदम सही है. इसे दुनिया के लिए आसानी से पहुंचने लायक बनाने के लिए एक खास ‘रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ (RSI) बनाया गया है. दुनिया भर में लगभग 250 मिलियन लोग सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट से यहां पहुंच सकते है, जबकि दुनिया की 85% आबादी 8 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर है.

अरबी में ‘नुजुमा’ का मतलब ‘तारे’ होता है. इसी थीम को ध्यान में रखते हुए, हर विला के डेक पर एक टेलीस्कोप लगा है ताकि मेहमान प्रदूषण-मुक्त आसमान में तारों को देख सकें. पूरा प्रोजेक्ट 100% सोलर पावर पर चलता है और इसे समुद्र के नीचे की कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है.

वहां कौन रहता है?

नुजूम में घरों का मालिकाना हक बहुत ही खास और प्रभावशाली लोगों के ग्रुप तक सीमित है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उन्होंने वहां दो विला खरीदे है. एक 3-बेडरूम और एक 2-बेडरूम प्रॉपर्टी अपने प्राइवेट छुट्टियों के लिए यहां होटल का किराया $2,600 (लगभग ₹2.15 लाख) प्रति रात से शुरू होता है, इसलिए जिनके पास यहां घर हैं, वे दुनिया की आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों में से है.

