Cristiano Ronaldo Net Worth: अरबों की दौलत के मालिक CR7!  2026 में कितनी है रोनाल्डो की नेट वर्थ? जानें सैलरी से लेकर बिजनेस तक

Cristiano Ronaldo Net Worth: क्रिस्टियानो रोनाल्डो नॉर्थ अमेरिका में होने वाले 2026 FIFA वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के कप्तान के तौर पर और इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी के तौर पर उतरेंगे जिन्होंने छह मेन्स वर्ल्ड कप खेले हैं. जहाँ मैदान पर उनकी उपलब्धियाँ लोगों का ध्यान खींचती रही हैं, वहीं उनकी आर्थिक सफलता भी उतनी ही शानदार रही है. 41 साल के रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग जीतने और AFC चैंपियंस लीग 2 के फ़ाइनल में पहुँचने के बाद अल-नसर के साथ एक सफल सीज़न पूरा करके आ रहे हैं.

रोनाल्डो की नेट वर्थ और सैलरी

जून 2026 तक, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और अन्य प्रकाशनों के अनुमानों के अनुसार, रोनाल्डो की नेट वर्थ $1.2 बिलियन से $1.4 बिलियन के बीच होने का अनुमान है. अपने करियर के दौरान, वो टीम-स्पोर्ट्स के ऐसे पहले एक्टिव एथलीट बने जिनकी करियर की कमाई $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई; यह एक ऐसा माइलस्टोन था जिसने उन्हें स्पोर्ट्स के इतिहास के सबसे अमीर एथलीटों में शामिल कर दिया. रोनाल्डो की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में अल-नसर के साथ बिताए उनके समय से आया है.

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ऐसे ही नहीं बने अरबपति

पुर्तगाली फ़ॉरवर्ड ने पिछले साल अल-नसर के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हासिल किया, जो उन्हें जून 2027 तक सऊदी प्रो लीग क्लब से जोड़े रखेगा. यह डील प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक बनी हुई है. फोर्ब्स ने यह भी बताया कि रोनाल्डो ने पिछले साल सॉकर से जुड़ी गतिविधियों से लगभग $235 मिलियन कमाए, जिसमें सैलरी, बोनस और उनके क्लब से जुड़े कमर्शियल एग्रीमेंट्स शामिल हैं. इस बीच, सऊदी अरब के टैक्स-फ़्री इनकम स्ट्रक्चर ने उन्हें यूरोपियन लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों की तुलना में अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखने में मदद की है. अपने करियर के दौरान, रोनाल्डो स्पोर्टिंग CP, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस और अल-नसर के लिए खेले हैं और उनकी कुल कमाई $550 मिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है.

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