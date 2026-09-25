Credit Card vs Forex Card: विदेश में 1 लाख रुपये खर्च करने पर किसमें लगेगा कम चार्ज? जानें क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड का पूरा हिसाब

Credit Card vs Forex Card: विदेश यात्रा का बजट बनाते समय ज्यादातर लोग टिकट, होटल और खाने-पीने के खर्च का हिसाब तो लगा लेते हैं, लेकिन पेमेंट किस कार्ड से करना है, इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं. कई बार भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य डेबिट कार्ड विदेशों में काम नहीं आते हैं. इसलिए आपको विदेश जाने से पहले ही इसके बारे में सोच लेना चाहिए. यही छोटी सी गलती विदेश में हजारों रुपये का एक्स्ट्रा खर्च करा सकती है.

विदेश में भारतीय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर सिर्फ सामान या सर्विस की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि कई तरह के शुल्क लगा दिए जाते हैं. चलिए जानते हैं विदेश में एक लाख रुपये खर्च करने पर कौन सा कार्ड ज्यादा किफायती रहने वाला है.

क्रेडिट कार्ड से 1 लाख खर्च करने पर कितना आएगा असर?

अगर आप विदेश जा रहे हैं और ऐसे में एक लाख रुपये खर्च करते हैं तो ऐसे में आपके क्रेडिट कार्ड पर 3.5 फीसदी फॉरेक्स मार्कअप लगता है. इसका मतलब एक लाख रुपये पर सीधा 3500 का फॉरेक्स मार्कअप लग जाएगा. इस मार्कअप पर 18% GST यानी 630 रुपये और जुड़ जाएगा. इस तरह कुल अतिरिक्त लागत 4,130 रुपये हो जाएगी. इसका मतलब एक लाख रुपये देने पर आपके कुल 1,04,130 रुपये खर्च हो जाएंगे. इसलिए आपको कुछ पैसे फालतू लेकर चलने होंगे, जिससे आप इन शुल्क का भुगतान कर पाएं.

फॉरेक्स कार्ड में कितना पड़ेगा असर?