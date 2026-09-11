Best Credit Cards: 30,000 सैलरी वालों के लिए कितनी हो सकती है क्रेडिट कार्ड की लिमिट? ये बैंक दे रहे हैं शानदार ऑफर के साथ अच्छी सुविधाएं

Best Credit Cards: अगर आपकी महीने की सैलरी करीब 30,000 रुपये है और आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतनी इनकम पर बैंक आपको कितनी क्रेडिट लिमिट देगा? बहुत से लोग अपनी सैलरी से जोड़कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को देखते हैं. जबकि, देखा जाए तो बैंक केवल सैलरी के आधार पर ही आपको लोन नहीं देता है बल्कि, इससे पहले भी कई चीजें जैसे क्रेडिट स्कोर और आपके मौजूदा लोन आदि को देखा जाता है.

सैलरी के बेस पर आपकी कार्ड की लिमिट तय होती है, जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, हर ग्राहक के लिए एक जैसी लिमिट या ऑफर तय नहीं होती है. चलिए जानते हैं 30 हजार सैलरी वालों की कार्ड लिमिट कितनी होती है.

30 हजार की सैलरी के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट क्या है?

क्रेडिट कार्ड की लिमिट के लिए कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है कि 30,000 सैलरी वाले हर व्यक्ति को इतनी ही लिमिट मिलेगी. अलग-अलग बैंक और कार्ड के हिसाब से यह राशि काफी अलग हो सकती है. आमतौर पर अगर आप पहली बार कार्ड ले रहे हैं और आपकी सैलरी 30 हजार रुपये है तो आपको कम से कम 50 हजार रुपये की लिमिट मिल सकती है. वहीं, अगर आपका सिबिल और क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कई मामलों में यह लिमिट बढ़कर एक लाख रुपये भी पहुंच सकती है. हालांकि, इस लिमिट की भी कोई गारंटी नहीं है. यह पूरी तरह आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक पर निर्भर करता है.

कौन सी कंपनी का क्रेडिट कार्ड रहेगा सही?

अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये है तो ऐसे में आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं. आप चाहें तो Amazon Pay ICICI Credit Card ले सकते हैं. यह कार्ड लाइफटाइम फ्री रहने वाला है और Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए 5% और अन्य स्पेंड्स पर कैशबैक भी मिल रहा है. इसमें ज्वॉइनिंग और एन्युअल फीस भी नहीं लगेगी. इसके अलावा आप चाहें तो HDFC बैंक का कार्ड भी ले सकते हैं.