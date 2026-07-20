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ITR Filing Mistakes: पहली बार भर रहे हैं ITR? इन 5 गलतियों से अटक सकता है आपका रिफंड, जानें फाइल करने का सही तरीका

कुछ लोग बैंक खाते की गलत जानकारी भर देते हैं, जिसके चलते उनके टैक्स रिफंड की प्रक्रिया रुक जाती है या उसमें देर लग सकती है. इसलिए ऐसे में आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 20, 2026 12:37:39 PM IST

ITR Filing Mistakes: पहली बार भर रहे हैं ITR? इन 5 गलतियों से अटक सकता है आपका रिफंड, जानें फाइल करने का सही तरीका


ITR Filing Mistakes: हर साल हजारों-लाखों लोग पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं. नौकरीपेशा या कारोबारियों के लिए इन आईटीआर फाइल करना एक जरूरी काम माना जाता है. इसे भरने के बाद आपकी इनकम पर लगा टैक्स वापस आता है इसलिए आईटीआर को भरते समय आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है. गलत तरीके से ITR फाइल करने पर आगे चलकर परेशानी कार कारण बन सकती है. कई बार लोग जल्दबाजी में गलत ITR फॉर्म चुन लेते हैं साथ ही साथ अपनी इनकम की पूरी जानकारी नहीं देते हैं.

कुछ लोग बैंक खाते की गलत जानकारी भर देते हैं, जिसके चलते उनके टैक्स रिफंड की प्रक्रिया रुक जाती है या उसमें देर लग सकती है. इसलिए ऐसे में आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. 

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1. गलत ITR फॉर्म चुनना 

कई बार लोग अधूरी जानकारी के चलते ITR फाइल करते समय गलत फॉर्म चुन लेते हैं. इनकम टैक्स की श्रेणी में आने वाले हर इंसान के लिए आय के हिसाब से ITR फॉर्म निर्धारित किए गए हैं. अगर आप अपनी आय के अनुरूप गलत फॉर्म चुन लेते हैं, तो आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है. ऐसे में आपको इसे दोबारा फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए आईटीआर फाइल करते समय आपको हमेशा सही फॉर्म चुनना चाहिए. 

2. गलत जानकारी देना 

अगर आप गलत जानकारी देते हैं या फिर अपनी इनकम को कम बताकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में कई बार आपको आईटीआर भरने के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत अगर कोई अपनी इनकम को कम दिखाकर आईटीआर फाइल करता है तो ऐसे में उसपर कम दिखाई गई आय पर देय कर का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है. 

3. गलत टैक्स डिडक्शन का दावा 

गलत टैक्स डिडक्शन का दावा करना भी आईटीआर फाइल करते समय होने वाली एक बड़ी गलतियों में से एक है. टैक्सपेयर्स को धारा 80C, 80D और 80G जैसी धाराओं के तहत ऐसे भुगतान ही दिखाने चाहिए, जो आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान किए हों. अगर आप गलत टैक्स डिडक्शन का दावा करते हैं तो हो सकता है कि आपका रिटर्न आवेदन अमान्य हो जाए. 

4. सभी इनकम के सोर्स की जानकारी नहीं देना

कई बार लोग टैक्स नहीं देने के चलते अपने अन्य इनकम सोर्स की जानकारी नहीं देते हैं या उन्हें छिपाकर रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसा करने को भी एक गलती ही माना जाता है. कुछ टैक्सपेयर्स केवल अपनी सैलरी की जानकारी देते हैं और बैंक ब्याज, एफडी का ब्याज या फिर कहीं और से होने वाली इनकम को नहीं बताते हैं. विभाग को पता लगने पर आपपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

5. बैंक खाता देना 

अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और अपने खाते की गलत जानकारी दे रहे हैं तो भी यह एक गलती के तौर पर देखी जाती है. अगर आप गलत बैंक खाता नंबर या फिर गलत IFSC कोड आदि देते हैं तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है.

Tags: ITR Filing Mistakes
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