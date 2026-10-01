LPG Price Hike: झटका! बढ़ गए सिलेंडर के दाम; देखें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के रेट

LPG Price Hike: फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कस्टमर्स को कीमतों में बढ़ोतरी का झटका लगा है, आज (1 अक्टूबर) से कमर्शियल LPG सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं. कई शहरों में 19 kg के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 60 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, सड़क किनारे खाने की जगहों और दूसरे बिज़नेस जो कमर्शियल गैस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, 14.2 kg के घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे घरेलू कस्टमर्स को फिलहाल राहत मिली है.

दिल्ली कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 62.50 रुपये बढ़े

बेंचमार्क शहर दिल्ली में, सितंबर में 19 kg के कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 2,747.50 रुपये थे. 1 अक्टूबर से, दाम बढ़कर 2,810 रुपये हो गए हैं, जिसका मतलब है कि कस्टमर्स को हर सिलेंडर के लिए 62.50 रुपये ज़्यादा देने होंगे. इससे पहले, सितंबर में दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले ही 9.50 रुपये बढ़ाए गए थे.

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जानें अपने शहर का दाम

मुंबई, चेन्नई में कमर्शियल LPG की कीमतें मुंबई में, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 63 रुपये बढ़कर 2,701 रुपये से 2,764 रुपये हो गई है. चेन्नई में, 19 kg सिलेंडर की कीमत अब 2,983 रुपये है, जो सितंबर में 2,916.50 रुपये थी. लिस्टेड बड़े शहरों में, पटना में 1 अक्टूबर को कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में सबसे ज़्यादा 71.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई. वहां 19 kg सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 3,100.50 रुपये हो गई है; सितंबर में यह 3,029 रुपये थी. अहमदाबाद में कमर्शियल सिलेंडर का नया रेट 2,831.50 रुपये है. वहीं, कन्याकुमारी में कीमत 3,046 रुपये और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 3,073.50 रुपये हो गई है.