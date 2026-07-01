इस साल पहली बार गैस सिलेंडरों की कीमतों में आई गिरावट! 1 जुलाई से लागू हुए नए दाम, यहां देखें अपने शहर का रेट

लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आज (1 जुलाई) एक अच्छी खबर आई है. तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों (19 किलोग्राम वाले) की कीमतों में औसतन 180 रुपये की बड़ी कटौती की है. इस राहत की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि बीते 17 जून को हुए अमेरिका-ईरान समझौते के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का तनाव थोड़ा कम हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार पर दबाव घटा है.

यह इस साल कीमतों में हुई पहली कटौती है, जिसने व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत दी है.

आपके शहर में अब क्या हैं नए दाम?

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में अब कीमतें कुछ इस तरह हैं:

नई दिल्ली: पिछले महीने रिकॉर्ड ₹3,113 पर पहुँचने के बाद, अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर ₹2,930 का मिलेगा.

मुंबई: यहाँ ₹182 की कटौती हुई है, जिसके बाद नया दाम ₹2,885 हो गया है.

कोलकाता: ₹174 की कमी के साथ अब यहाँ कीमत ₹3,081.50 है.

चेन्नई: यहाँ ₹177 दाम घटे हैं, जिससे अब सिलेंडर ₹3,106 में मिलेगा.

बीते तीन महीनों में आफत बन चुकी थीं कीमतें

इस कटौती से पहले कमर्शियल गैस के दामों ने आम कारोबारियों की कमर तोड़ रखी थी. पिछले तीन महीनों का गणित देखें तो:

1 मार्च को दाम ₹114.50 बढ़े.

1 अप्रैल को फिर ₹195.50 की बढ़ोतरी हुई.

1 मई को तो हद ही हो गई, जब सरकार ने एक झटके में रिकॉर्ड ₹993 (लगभग 40% से ज्यादा) दाम बढ़ा दिए.

कुल मिलाकर सिर्फ तीन महीनों में ही यह सिलेंडर ₹1,303 महंगा हो चुका था, जिसके बाद आज की यह कटौती ऊँट के मुँह में जीरे जैसी ही सही, पर एक बड़ी राहत है.

छोटे सिलेंडर और हवाई ईंधन भी हुए सस्ते

5 किलो वाला छोटा सिलेंडर: इसके दाम भी करीब ₹13 कम हुए हैं. दिल्ली में अब यह ₹808.50 में मिलेगा.

हवाई ईंधन (ATF): घरेलू एयरलाइंस के लिए विमान के ईंधन में ₹5 प्रति लीटर की कटौती की गई है, जिससे अब यह ₹110 प्रति लीटर हो गया है.

घरेलू रसोई गैस (14.2 kg)

व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा रहा, लेकिन घर का बजट संभालने वालों के हाथ आज भी खाली रहे। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

यह दिल्ली और अन्य जगहों पर अब भी ₹942 का ही मिल रहा है। याद दिला दें कि पिछली बार 7 जून को इसके दाम ₹29 बढ़ाए गए थे, जिससे पहले इसकी कीमत ₹913 हुआ करती थी. गृहणियों को रसोई का बजट संभलने के लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा.