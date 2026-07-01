एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने दी बड़ी राहत; यहां जानें- ताजा रेट्स

Commercial LPG Cylinder Price: आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो रही है. महीने की पहली तारीख को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की भारी कटौती की है. इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने-पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें आज बुधवार यानी (1 जुलाई, 2026) से लागू हो गई हैं.

आज की इस कटौती के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2,930 रुपये हो गई है. इस कटौती से पहले यह सिलेंडर 3,113.50 रुपये में मिल रहा था.

घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली राहत

दूसरी तरफ तेल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 942 रुपये पर ही बना हुआ है. इस साल 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से दुनिया भर में ऊर्जा का गंभीर संकट पैदा हो गया था. अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही रोक दी, जो उसके नियंत्रण में है. सप्लाई में इस रुकावट के कारण दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई.

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4 बार हुई थी वृद्धि

होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा सप्लाई में रुकावट के बाद भारत में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कुल चार बार बढ़ोतरी की गई थी. भारी नुकसान का हवाला देते हुए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मार्च में 144 रुपये, अप्रैल में 195.50 रुपये और मई में 993 रुपये की बढ़ोतरी की. इसके बाद जून में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इस तरह 19-किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में चार किश्तों में कुल 1374.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत

घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी दो किश्तों में 89 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने सबसे पहले मार्च में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद जून में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई.

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