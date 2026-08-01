Commercial LPG cylinder Price: कितने घट गए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम, क्या घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी हुआ कोई बदलाव, जानें नए रेट

Commercial LPG cylinder Price: केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में महीने के पहले ही दिन यानी 01 अगस्त, 2026 को भारी कटौती की गई है. शनिवार (01 अगस्त, 2026) को दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 202 रुपये की कटौती की गई है, जबकि कोलकाता में 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 209 रुपये कम किए गए हैं. इस बदलाव के चलते शनिवार को कोलकाता में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872.50 रुपये हो गई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,728 रुपये हो गई है. यह बदलाव यानी ये ताजा रेट्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. हालांकि, घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के मुताबिक, कॉमर्शियल सिलेंडरों की नई दरें जारी की गई हैं. इसमें बदलाव हुआ है. दाम कम होने के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने के 2,930 रुपये से घटकर अब 2,738 रुपये पर आ गया है. बताया जा रहा है कि 192 रुपये की इस राहत से होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी. यह भी जान लें कि राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942.00 रुपये पर बरकरार है. इसमें जून 2026 के बाद से कोई फेरबदल नहीं किया गया है.