COIN vs DRI: कस्टम्स ओवरसीज़ इंटेलिजेंस और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में क्या है अंतर; कौन ज्यादा ताकतवर?

COIN Vs DRI: भारत में तस्करी, कस्टम ड्यूटी चोरी और अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए कई विशेष एजेंसियां काम करती हैं. इनमें COIN (Customs Overseas Intelligence Network) और DRI (Directorate of Revenue Intelligence) का नाम सबसे अहम माना जाता है. हालांकि दोनों का उद्देश्य एक जैसा है, लेकिन उनकी भूमिका, अधिकार और कार्यक्षेत्र में बड़ा अंतर है.

COIN क्या है?

कस्टम्स ओवरसीज़ इंटेलिजेंस नेटवर्क (COIN) भारत के बाहर काम करने वाली एक खुफिया व्यवस्था है. इसका मुख्य काम विदेशों में भारत से जुड़े तस्करी नेटवर्क, अवैध व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों पर जानकारी जुटाना है. COIN के अधिकारी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के साथ मिलकर काम करते हैं. वे विदेशी कस्टम एजेंसियों, इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सूचनाएं साझा करते हैं.

हालांकि COIN के पास गिरफ्तारी, छापेमारी या जांच का कानूनी अधिकार नहीं होता. यह केवल इंटेलिजेंस कलेक्शन और अलर्ट जारी करने तक सीमित रहता है.

DRI क्या है?

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) भारत की सबसे शक्तिशाली राजस्व खुफिया और जांच एजेंसी मानी जाती है. यह सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है. DRI को देशभर में तस्करी, कस्टम ड्यूटी चोरी, हवाला, सोना, ड्रग्स और प्रतिबंधित सामान से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार है. इसके पास छापेमारी, जब्ती, पूछताछ और गिरफ्तारी जैसी कानूनी शक्तियां होती हैं. DRI एयरपोर्ट, बंदरगाह और सीमावर्ती इलाकों में सीधे कार्रवाई कर सकती है और बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट्स का पर्दाफाश करती है.

मुख्य अंतर

COIN: विदेशों में काम करने वाला इंटेलिजेंस नेटवर्क, कार्रवाई की शक्ति नहीं

DRI: भारत में काम करने वाली जांच एजेंसी, पूरी कानूनी ताकत के साथ

कौन ज्यादा ताकतवर है?