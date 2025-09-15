अगर आप भी पुराने या अनोखे सिक्के बेचकर बनना चाहते हैं लखपति तो जरूर पढ़ें यह खबर
अपने भी सिक्के बेचने का एडवर्टिजमेंट कभी न कभी तो देखी होगी. अगर आप भी सोच रहें है सिक्के बेचने के बारे में तो जरूर पूरा पढ़ें इस खबर को

By: Anshika thakur | Last Updated: September 15, 2025 1:24:05 PM IST

coin sale
coin sale

Coin sale: अगर आप facebook, instagram या Youtube पर स्क्रॉल करते समय ऐसे पोस्ट देख जातें हैं जिनमें कहा जाता है कि आपके पुराने 5 या 10 रुपये के सिक्के से आप लाखों रुपये पा सकते हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं. ऐसे “सिक्के बेचने” वाले  Advertisement सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं और देशभर में बहुत से लोग इनके झांसे में भी फस रहे हैं.

हैदराबाद के रामनगर में रहने वाले एक 74 वर्षीय बुज़ुर्ग व्यक्ति ने पिछले महीने ऐसी ही एक धोखाधड़ी में 4.27 लाख रुपये गंवा बैठे. यह तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक facebook विज्ञापन का जवाब दिया जिसमें उन्हें पुराने सिक्कों के बदले 72 लाख रुपये देने की बात की गई थी. अगले छह हफ़्तों में उनसे “सत्यापन शुल्क”, “आरबीआई क्लियरेंस” और “प्रोसेसिंग शुल्क” के नाम पर 28 UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह सब एक ठगी का मामला था.

Coin Scam:यह Scam कैसे काम करता है

ये घोटाले ज़्यादातर आकर्षक विज्ञापनों से शुरू करी जाती हैं जिनमें RBI का नकली लोगो, करोड़ों रुपये के झूटे वादे और “सफलता की झूटी कहानियाँ” होती हैं. जब कोई रुचि दिखाता है तो धोखेबाज़ RBI अधिकारी, पुरानी चीज़ों के खरीदार या संग्रहालय प्रतिनिधि बनने का दिखावा करतें हैं.

सबसे पहले ठग आपके सिक्के की “जाँच” करते हैं और उसकी कीमत लाखों तक बताते हैं और फिर वे छोटी-छोटी फीस मांगना शुरू करते हैं जैसे पंजीकरण, सत्यापन, कूरियर, बीमा या RBI क्लियरेंस. शुरू में हर मांग रकम कम लगती है मगर जल्दी ही बढ़ जाती है. दबाव बनाने के लिए धोखेबाज़ ज़ोर देकर कहते हैं: अभी भुगतान करो वरना सौदा गँवा दोगे, या अगर पैसे नही चुकाओगे तो गिरफ्तार हो जाओगे.

जब तक ठग गायब हो जाते हैं या धमकी देना शुरू करते हैं तब तक शिकार बना व्यक्ति काफ़ी पैसा गँवा चुका होता है.

कैसे सुरक्षित रहें Coin Sale Scams से 

बहुत से लोग सोचते हैं कि “सिक्के” कीमती बहुत हो सकती है चाहे वे दुर्लभ मुद्रा, पुराने सिक्के या फिर नकली सोने के सिक्के ही क्यों न हों. इसीलिए ठग इसका  फायदा उठा कर पीड़ितों को तुरंत पैसे कमाने का लालच देते हैं.

लेकिन यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सिक्कों की खरीदता या बेचता नहीं है और न ही ऐसी बिक्री के लिए जाँच या प्रक्रिया चलाता है. ऐसे घोटालों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा इन बातों पर ध्यान दें:

1. अगर कोई फीस या सर्टिफिकेट के लिए पहले से पैसे मांगे.
2. साधारण सिक्कों के बदले करोड़ों रुपये के किसी भी झूठ पर भरोसा न करें.
3. अगर कोई नकली RBI पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या सरकारी मोहर दिखाई दे.
4. अगर व्यक्ति समय के साथ कई अलग-अलग कारणों से मांगे.
5. धमकी या जल्दी भुगतान करने की जल्दबाजी पर ध्यान दें.

