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CNG Price: दिल्ली से लेकर मुंबई तक बढ़ गए सीएनजी के दाम, नोट करें अपने शहरों के ताजा रेट्स

Delhi-NCR CNG Price: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है. यहां जानें ताजा रेट्स.

By: JP Yadav | Published: May 15, 2026 8:25:21 AM IST

cng price hike 15 may 2026: मुंबई और दिल्ली समेत शहरों में क्या हैं सीएनजी के ताजा रेट्स
cng price hike 15 may 2026: मुंबई और दिल्ली समेत शहरों में क्या हैं सीएनजी के ताजा रेट्स


Delhi-NCR CNG Price: देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को महंगाई का तिहरा झटका लगा है. एक ओर जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार (15 मई, 2026) को इजाफा किया गया तो दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है.  

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक,  देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम) में सीएनजी 2 रुपये महंगी मिलेगी.

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कहां कितने रुपये में मिल रही है सीएनजी?

शहर  कीमत रुपये
दिल्ली    79.09
नोएडा 87.70
ग्रेटर नोएडा 87.70
दादरी 87.70
गाजियाबाद 87.70
मेरठ 87.58
शामली 87.58
बागपत 87.58
मुजफ्फरनगर 87.58
रेवाड़ी 83.70
करनाल 83.43
कैथल 84.43
गुरुग्राम 84.12
कानपुर 90.42
हमीरपुर 90.42
फतेहपुर 90.42
पाली 88.44
राजसमंद 88.44
महोबा 85.42
अजमेर 88.44

 यहां पर बता दें कि सीएनजी का परिचालन दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ही करता है. वहीं, महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के आसपास के इलाकों में सीएनजी का का संचालन करता है. दिल्ली से पहले एमजीएल ने मुंबई समेत आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 84 रुपए प्रति किलो कर दिया था.  आईजीएल ने दिल्ली-एनसीआर में दाम बढ़ाए हैं.  

Tags: CNG Price Hike
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