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CNG Prices Hiked: फिर महंगी हुई CNG, 2 रुपये बढ़े दाम; ऑटो-टैक्सी चालकों की जेब पर सीधा वार!

CNG Prices Hiked: दिल्ली के बाद मुंबई में भी CNG-PNG महंगी हो गई है. महानगर गैस लिमिटेड ने CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो और PNG के 50 पैसे प्रति एससीएम बढ़ाए हैं. नई दरें 29 मई आधी रात से लागू हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 9:11:53 AM IST

फिर महंगी हुई CNG
फिर महंगी हुई CNG


CNG Prices Hiked: महंगाई की मार झेल रही जनता को आज शनिवार, 30 मई को एक और बड़ा झटका लगा है. अब केवल सफर नहीं बल्की रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है. मुंबई में सीएनजी पिछले 15 दिनों में तीसरी बार महंगी हुई है. महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने इसकी खुदरा कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है, जबकि पाइप वाली कुकिंग गैस की दर भी 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएगी. अब सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 86 रुपये कर दिए हैं. इससे पहले दिल्ली में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं कंपनी ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की दरों में भी इजाफा किया है. ऐसे में अब मुंबई और आसपास के इलाकों के लोगों पर परिवहन और रसोई दोनों मोर्चों पर महंगाई की मार झेलनी होगी.

2 रूपये महंगी हुई CNG

महानगर गैस लिमिटेड (MGL) के अनुसार, मुंबई और आसपास के इलाकों में अब CNG का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी होगी. कंपनी ने CNG के खुदरा मूल्य में 2 रुपये की बढ़ोतरी की है. जो 29 मई 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो चुकी हैं. कीमत 84 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. नए दामों का असर मालिकों के साथ-साथ टैक्सी, ऑटो और अन्य वाहनों पर भी पड़ने वाला है. 

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PNG की नई दर्रे लागू 

सीएनजी के साथ-साथ पीएनजी उपभोक्ताओं को भी बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने कीमतों में 50 पैसे प्रति स्‍टैंडर्ड क्‍यूबिक मीटर (SCM) का इजाफा किया है. अब पीएनजी की कीमत करीब 52 रुपये प्रति SCM तक पहुंच गई है. 

अब तक 6 रुपये महंगी हुई CNG

बता दें कि, मुंबई में CNG के दाम तीन बार बढ़े हैं. वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां दाम चार बार बढ़ाए जा चुके हैं. सिर्फ मई की महीने में सीएनजी के दाम 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुके हैं. दिल्‍ली में पहले 15 मई को 2 रुपये, फिर 18 और 23 मई को 1-1 रुपये की प्रति किलो बढोतरी की गई. इसके बाद 26 मई को फिर से 2 रुपये दाम बढ़ाया गया. ऐसे में आने वाले समय में CNG के दाम और भी बढ़ सकते हैं. ऐसे में आम नागरिकों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है. सैलरी उतनी ही लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है. 

Tags: CNGCNG Price hikedhome-hero-pos-1
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