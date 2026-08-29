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CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद CNG का झटका, दिल्ली-NCR में बढ़े दाम; यहां जानें ताजा रेट

CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते घटते दामों के बीच दिल्ली वालों को एक बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने शुक्रवार देर रात बताया कि दिल्ली और आस-पास के शहरों में 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से CNG की कीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी होगी.

By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 6:03:44 AM IST

cng latest price today
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CNG Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते घटते दामों के बीच दिल्ली वालों को एक बड़ा झटका लगा है. बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने शुक्रवार देर रात बताया कि दिल्ली और आस-पास के शहरों में 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से CNG की कीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो हो जाएगी.

आखिर क्यों बढ़े CNG के दाम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IGL ने कहा कि यह बढ़ोतरी वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इंटरनेशनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की कीमतों में भारी उछाल के कारण हुई है. कंपनी ने बताया कि CNG के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड LNG से आता है, और संघर्ष शुरू होने के बाद से स्पॉट मार्केट में इसकी कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं.

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LNG की लागत से बढ़ीं CNG की कीमतें

IGL ने कहा, “इंटरनेशनल LNG की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और लागत का असर काफी बढ़ गया है, इसलिए इनपुट गैस की लागत में हुई बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई के लिए अब 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी ज़रूरी हो गई है.” कंपनी ने यह भी कहा कि नई कीमतें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू होंगी. यह ताज़ा बढ़ोतरी 17 मई को घोषित 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद हुई है. इससे दिल्ली-NCR क्षेत्र में प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों के साथ-साथ ऑटो, कैब और अन्य कमर्शियल गाड़ियों के ऑपरेटर्स के लिए फ्यूल की लागत बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ (जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट के लिए एक अहम रास्ता है) के आसपास रुकावटों के बाद ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में आई व्यापक तेज़ी के बीच हुई है. फरवरी के आखिर से, जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा, तब से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया है.

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Tags: CNG Price Hikehome-hero-pos-1Petrol Diesel Price
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