CNG Price Hike: दिल्ली वालों घर से कार निकालने से पहले जान लो CNG के ताजा दाम, कीमत में हुआ इजाफा

CNG Price Hike Today: पेट्रोल और डीजल के दामों में चौथी बार (25 मई, 2026) इजाफा होने के बाद अगले ही दिन मंगलवार (26 मई, 2026) को सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Limited) ने देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है. इसके बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. उधर, IGL के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की लागत बढ़ने और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर सीएनजी की लागत पर भी पड़ रहा है. इसके चलते कंपनी को खुदरा कीमतों में बदलाव करना पड़ा.

12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम

पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी चौथी बार इजाफा देखने को मिल रहा है. बता दें कि 15 मई के बाद चौथी बार सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है. 15 मई को 2 रुपये प्रति किलो इजाफा हुआ था, जबकि 18 मई को 1 रुपये कीमत बढ़ाई गई है. इसके बाद तीसरी बार 23 मई को 1 रुपये का इजाफा हुआ है. मंगलवार (26 मई, 2026) को 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ोतरी हुई. इस तरह कुल मिलाकर पिछले 12 दिनों के दौरान कीमतों में 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

प्रमुख शहरों में CNG के बढ़े हुए रेट

दिल्ली – ₹83.09 प्रति किलोग्राम

नोएडा – ₹89.70 प्रति किलोग्राम

हापुड़ – ₹90.70 प्रति किलोग्राम

गौतम बुद्ध नगर – ₹89.70 प्रति किलोग्राम

ग्रेटर नोएडा – ₹89.70 प्रति किलोग्राम

गाजियाबाद – ₹89.70 प्रति किलोग्राम

गुरुग्राम – ₹86.12 प्रति किलोग्राम

रेवाड़ी – ₹85.70 प्रति किलोग्राम

मुज़फ्फरनगर – ₹89.58 प्रति किलोग्राम

मेरठ – ₹89.58 प्रति किलोग्राम

शामली – ₹89.58 प्रति किलोग्राम

करनाल – ₹85.43 प्रति किलोग्राम

कैथल – ₹86.43 प्रति किलोग्राम

कानपुर – ₹92.42 प्रति किलोग्राम

हमीरपुर – ₹92.42 प्रति किलोग्राम

फतेहपुर – ₹92.42 प्रति किलोग्राम

अजमेर – ₹90.44 प्रति किलोग्राम

पाली – ₹90.44 प्रति किलोग्राम

राजसमंद – ₹90.44 प्रति किलोग्राम

महोबा – ₹87.42 प्रति किलोग्राम

बांदा – ₹87.42 प्रति किलोग्राम

चित्रकूट – ₹87.42 प्रति किलोग्राम

आज, 26 मई से CNG की दरें 2 रुपये बढ़ा दी गई हैं। — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 26, 2026

यहां पर बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Limited) दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की कीमतें तय करता है.

तारीख बढ़ोतरी 15 मई 2 रुपये 17 मई 1 रुपये 23 मई 1 रुपये 26 मई 2 रुपये

पहले ही चार बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

यहां पर बता दें कि सोमवार (25 मई, 2026) को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 2.61 रुपये का इजाफा किया गया था, जबकि डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इस तरह 15 मई से लेकर अब (25 मई) तक कुल 4 बार पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में इजाफा किया गया है. इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

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