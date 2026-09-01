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CNG PNG Price Hike 1st: गैस ने दिया महंगाई का झटका! CNG-PNG के नए रेट जारी, आपकी जेब पर कितना असर?

CNG PNG Price Hike 1st September 2026: मुंबई के आम नागरिक को सितंबर महीने की पहली सुबह एक बड़ा झटका लगा है. महानगर गैस ने मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण इनपुट लागत बढ़ने का हवाला देते हुए CNG की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में 1 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) की बढ़ोतरी की घोषणा की है.

By: Heena Khan | Published: September 1, 2026 7:50:14 AM IST

CNG Price Hike
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CNG PNG Price Hike 1st September 2026: मुंबई के आम नागरिक को सितंबर महीने की पहली सुबह एक बड़ा झटका लगा है. महानगर गैस ने मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण इनपुट लागत बढ़ने का हवाला देते हुए CNG की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में 1 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) की बढ़ोतरी की घोषणा की है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 1 सितंबर की आधी रात से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की नई कीमत 88 रुपये प्रति किलो होगी.

इसलिए बढ़े CNG के दाम 

बयान में कहा गया, ‘मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट को देखते हुए, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स से जुड़ी इनपुट गैस की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, MGL ने CNG की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है.’ इसमें कहा गया है कि CNG की काफी मांग है और CNG सेगमेंट के लिए इनपुट गैस का एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड स्पॉट RLNG (रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस) के जरिए पूरा किया जा रहा है, जिसकी कीमतें अधिक हैं.

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MGL ने बताया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी से इनपुट गैस की बढ़ती लागत की केवल आंशिक भरपाई होगी और ग्राहकों को CNG की लगातार और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर और धाराशिव तथा कर्नाटक के चित्रदुर्ग और दावणगेरे में लगभग 13 लाख CNG वाहन MGL के सप्लाई नेटवर्क पर निर्भर हैं.

PNG के भी बढ़े दाम 

घरेलू PNG के मामले में, इनपुट लागत में इसी बढ़ोतरी के कारण 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमत में 1 रुपये प्रति SCM की बढ़ोतरी हुई है. यह घोषणा इंद्रप्रस्थ गैस द्वारा CNG की कीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करके उन्हें 86.98 रुपये प्रति किलो करने के कुछ दिनों बाद आई है; इंद्रप्रस्थ गैस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सेवा देती है और उसने भी इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाई थीं. 

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दिल्ली-NCR में CNG के दाम

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली-NCR के लिए CNG और घरेलू PNG के मौजूदा दाम बताती है, जिन्हें 29 अगस्त, 2026 को बदला गया था.

दिल्ली-NCR में दाम (IGL के ज़रिए) CNG के रिटेल दाम

नोएडा / ग्रेटर नोएडा / गाज़ियाबाद: ₹95.59 प्रति किलो
NCT दिल्ली: ₹86.98 प्रति किलो
गुरुग्राम: ₹92.01 प्रति किलो

घरेलू PNG के रिटेल दाम

नोएडा / ग्रेटर नोएडा / गाज़ियाबाद: ₹49.46 प्रति SCM
NCT दिल्ली: ₹49.59 प्रति SCM
गुरुग्राम: ₹48.40 प्रति SCM 

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Tags: CNG Price Hikemumbai newsPNG Price Hike
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