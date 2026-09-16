Cigarette Price Hike: स्मोकिंग करने वाले ध्यान दें! फिर महंगी हुई सिगरेट, Classic और Gold Flake के बढ़े दाम, जानें क्या हैं नए रेट्स

Cigarette Price Hike: अगर आप भी स्मोकिंग करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. सिगरेट पीने वालों को एक बार फिर से झटका लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिगरेट के दाम बढ़ चुके हैं. ITC ने अपने कुछ चुनिंदा सिगरेट ब्रांड्स के MRP में इजाफा किया है. इसलिए सिगरेट पीना अब सेहत के साथ-साथ जेब पर भी भारी पड़ेगा. यह खबर सामने आने के बाद ही बुधवार को ITC के शेयरों में भी उछाल देखने के लिए मिला है. अब यह शेयर 3 फीसदी बढ़त के साथ 265 रुपये के आस-पास पहुंच चुके हैं.

माना जा रहा है कि सिगरेट की कुल कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. गोल्ड फ्लेक सुपर स्टार के साथ-साथ क्लासिक के दामों में इजाफा हुआ है. चलिए जानते हैं इन सिगरेट के पैक्स के नए रेट क्या हैं.

कितनी बढ़ी सिगरेट की कीमत?

जानकारी के मुताबिक सिगरेट की कीमतों में लगभग 9.74 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. ITC के Classic Connect के 20 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत पहले 390 रुपये थी, लेकिन नए रेट्स के मुताबिक अब इसे बढ़ाकर 428 रुपये प्रति पैकेट कर दिया गया है. वहीं, ITC के दूसरे फेमस ब्रांड Gold Flake Super Star के 10 पैकेट वाले सिगरेट की कीमत पहले 79 रुपये थी, जिसे अब 10 रुपये की दर से बढ़ाकर 89 रुपये कर दिया गया है. इसमें लगभग 12.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. सिगरेट के बढ़े दाम वाले पैकेट मार्केट में अब नई MRP के साथ जल्द ही ग्राहकों को देखने के लिए मिल जाएंगे.

अचानक क्यों बढ़े सिगरेट के दाम?