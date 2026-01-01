Home > व्यापार > Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर

Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर

Cigarette Price Hike: भारत सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक ₹2050 से ₹8500 तक होगी.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 1, 2026 6:35:08 PM IST

Cigarette Price Hike
Cigarette Price Hike


Cigarette Price Hike: भारत सरकार ने 1 फरवरी से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक ₹2050 से ₹8500 तक होगी. यह टैक्स मौजूदा 40 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा होगा.

You Might Be Interested In

फिलहाल भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 प्रतिशत है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सुझाए गए 75 प्रतिशत स्टैंडर्ड से काफी कम है. सरकार का मानना ​​है कि नई एक्साइज ड्यूटी इस अंतर को कम करने में मदद करेगी और तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को कम करने में योगदान देगी.

Happy New year 2026 Live: नए साल के जश्न में डूबा भारत! जानें संकल्प, सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया से जुड़ा हर अपडेट

इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी. जिसने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी को एक स्थायी टैक्स सिस्टम से बदल दिया था. यह नई एक्साइज ड्यूटी इसी संशोधित कानून के तहत लागू की जा रही है.

You Might Be Interested In

इस फैसले से सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर देश भर के लाखों धूम्रपान करने वालों पर पड़ेगा. इसके अलावा इससे ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव पड़ने की संभावना है. सरकार का मकसद टैक्स बढ़ाकर तंबाकू की खपत को कम करना और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है.

Delhi AQI Weather LIVE Today: नए साल का जश्न पर जहरीली हवा बनी रुकावट! दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार!

उम्मीद है कि इस नई पॉलिसी से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी, जो आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगी.  

You Might Be Interested In
Tags: cigarette price hike indiacigarette tax indiaexcise duty februaryhome-hero-pos-5india excise duty cigarettessmoking tax india
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर
Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर
Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर
Cigarette Price Hike: सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं! 1 फरवरी से बढ़ेगा इतना टैक्स , जेब पर पड़ेगा असर