बच्चे के नाम PPF खाता खोलकर पाएं टैक्स में छूट? जानें नियम और फायदे

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट का जरिया है जो माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक फ़ाइनेंशियल फंड बनाने में मदद कर सकता है. PPF अकाउंट किसी नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और इस अकाउंट को बच्चे की तरफ से कोई माता-पिता या कानूनी अभिभावक चला सकते हैं. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो अकाउंट उसके नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है जिसके बाद वह इसे खुद से मैनेज कर सकता है.

आम तौर पर दादा-दादी अपने पोते-पोतियों के लिए PPF अकाउंट नहीं खोल सकते जब तक कि वे बच्चे के कानूनी अभिभावक न हों. BankBazaar के CEO, Adhil Shetty ने कहा, “बच्चे का PPF अकाउंट काफी हद तक एक रेगुलर PPF अकाउंट की तरह ही काम करता है. इसमें 15 साल की अवधि, सरकार द्वारा समर्थित रिटर्न, सालाना कंपाउंडिंग और स्कीम के नियमों के अनुसार आंशिक निकासी जैसे फायदे मिलते हैं. परिवार अक्सर इसे भविष्य के लक्ष्यों जैसे उच्च शिक्षा या शादी के लिए बचत के एक अनुशासित और लंबे समय के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.”

माता-पिता बच्चों के लिए PPF का इस्तेमाल क्यों करते हैं?

PPF को सुरक्षित और लंबी अवधि की वित्तीय योजना के लिए एक आकर्षक विकल्प माना जाता है जिसके तीन मुख्य कारण हैं:

सरकार द्वारा समर्थित रिटर्न

धारा 80C के अंतर्गत कर लाभ

कर-मुक्त परिपक्वता राशि

टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं?

एक ही फाइनेंशियल ईयर में माता-पिता के अपने PPF अकाउंट और उनके नाबालिग बच्चे के PPF अकाउंट में जमा की गई कुल रकम ₹1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती. ClearTax के टैक्स एक्सपर्ट प्रणव साई एस ने बताया “PPF स्कीम के नियमों के मुताबिक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम, दोनों ही टैक्स-फ्री होती हैं. हालांकि यह टैक्स छूट अनलिमिटेड नहीं है जमा की गई रकम और क्लेम किए गए टैक्स बेनिफिट्स, दोनों ही PPF नियमों और सेक्शन 80C के तहत तय की गई सीमाओं के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा, यह टैक्स छूट सिर्फ Old Tax Regime के तहत ही मिलती है.”

नाबालिग के लिए PPF खाता खोलने की पात्रता शर्तें

किसी नाबालिग के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है: