Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

Chhath Puja Flight Ticket: छठ पूजा आते बिहार और पूर्वांचल के लोग घर लौटने लगते हैं. यह त्योहार बिहार में लाखों परिवारों के लिए काफी खुशी और आस्था का प्रतीक माना जाता है. देश के अलग-अलग शहरों में रहने वाले लोग इस दौरान अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए गांव या शहर लौटते हैं. यही वजह है कि छठ के आसपास बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग तेजी से बढ़ जाती है और कन्फर्म टिकट मिलना चुनौती बन सकता है. ऐसे में जिन यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है, उनके लिए फ्लाइट एक वैकल्पिक रास्ता हो सकती है.

अगर आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप फ्लाइट से जा सकते हैं. छठ के दौरान हवाई टिकट बुक करना भी सामान्य दिनों जितना आसान नहीं होता. त्योहार के करीब आने के साथ किराए में बदलाव देखने को मिल सकता है. चलिए जानते हैं छठ पूजा में फ्लाइट सस्ती कब मिलेगी.

दिल्ली से पटना जाने के लिए कौन-सी तारीख सस्ती?

दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए छठ पूजा पर फ्लाइट का टिकट आपको मिल सकता है. लेकिन, अगर आप नवंबर की शुरुआत यानी 1 से 2 नवंबर को फ्लाइट का टिकट कराते हैं तो ऐसे में आपको सस्ती मिल सकती है. अगर आप दिल्ली से पटना एक नवंबर को जा रहे हैं तो ऐसे में 6322 रुपये में टिकट मिल जाएगी. 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किराया इतना ही रहने वाला है. इसके बाद अगर आप 10 नवंबर को टिकट कराते हैं तो आपको इसके लिए 8370 रुपये की कीमत चुकानी होगी. वहीं, 13 नवंबर को यह बढ़कर 9058 रुपये हो जाएगी.

दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट का किराया