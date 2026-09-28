Home > व्यापार > Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

अगर आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप फ्लाइट से जा सकते हैं. छठ के दौरान हवाई टिकट बुक करना भी सामान्य दिनों जितना आसान नहीं होता. त्योहार के करीब आने के साथ किराए में बदलाव देखने को मिल सकता है. चलिए जानते हैं छठ पूजा में फ्लाइट सस्ती कब मिलेगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 3:44:55 PM IST

Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट


Chhath Puja Flight Ticket: छठ पूजा आते बिहार और पूर्वांचल के लोग घर लौटने लगते हैं. यह त्योहार बिहार में लाखों परिवारों के लिए काफी खुशी और आस्था का प्रतीक माना जाता है. देश के अलग-अलग शहरों में रहने वाले लोग इस दौरान अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए गांव या शहर लौटते हैं. यही वजह है कि छठ के आसपास बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटों की मांग तेजी से बढ़ जाती है और कन्फर्म टिकट मिलना चुनौती बन सकता है. ऐसे में जिन यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है, उनके लिए फ्लाइट एक वैकल्पिक रास्ता हो सकती है.
अगर आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आप फ्लाइट से जा सकते हैं. छठ के दौरान हवाई टिकट बुक करना भी सामान्य दिनों जितना आसान नहीं होता. त्योहार के करीब आने के साथ किराए में बदलाव देखने को मिल सकता है. चलिए जानते हैं छठ पूजा में फ्लाइट सस्ती कब मिलेगी. 
 

दिल्ली से पटना जाने के लिए कौन-सी तारीख सस्ती?

दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों के लिए छठ पूजा पर फ्लाइट का टिकट आपको मिल सकता है. लेकिन, अगर आप नवंबर की शुरुआत यानी 1 से 2 नवंबर को फ्लाइट का टिकट कराते हैं तो ऐसे में आपको सस्ती मिल सकती है. अगर आप दिल्ली से पटना एक नवंबर को जा रहे हैं तो ऐसे में 6322 रुपये में टिकट मिल जाएगी. 2 नवंबर से 4 नवंबर तक किराया इतना ही रहने वाला है. इसके बाद अगर आप 10 नवंबर को टिकट कराते हैं तो आपको इसके लिए 8370 रुपये की कीमत चुकानी होगी. वहीं, 13 नवंबर को यह बढ़कर 9058 रुपये हो जाएगी. 
 

दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट का किराया 

अगर आप छठ पूजा पर दिल्ली से दरभंगा जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी किराया लगभग एक जैसा ही है. एक नवंबर को दिल्ली से दरभंगा की फ्लाइट का टिकट 10,246 रुपये है. अगर आप 9,10 या फिर 11 नवंबर को टिकट कराते हैं तो ऐसे में 10 हजार रुपये के आसपास की टिकट मिलेगी. वहीं, 14 नवंबर को यानि छठ से एक दिन पहले किराया बढ़कर 18,229 रुपये हो जाएगा.

Tags: Chhath Puja Flight Ticket
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8...

September 27, 2026

बैंक में आधार लिंक कैसे करें?

September 27, 2026

कौन हैं अनाहत सिंह?

September 27, 2026

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026
Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट
Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट
Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट
Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट
Chhath Puja Flight Ticket: छठ पर घर जाने की तैयारी, ट्रेन में नहीं मिल रही सीट? जानें बिहार जाने के लिए किस तारीख को मिल सकती है सस्ती फ्लाइट