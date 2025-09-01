Home > व्यापार > जेब पर नहीं पड़ेगा जोर, जानिए JIO के सबसे सस्ते Plans

Jio Cheapest Planदेश में तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं – एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। इनमें सबसे आगे Relience Jio का नाम आता है, जिसने लाखों ग्राहकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है।

Published By: Heena Khan
Published: September 1, 2025 14:53:00 IST

Jio Best Plan: देश में तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं – एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। इनमें सबसे आगे Relience Jio का नाम आता है, जिसने लाखों ग्राहकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। जियो अपनी बेहतरीन नेटवर्क सेवा और किफायती प्लान्स की वजह से लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। 5G Network की सुविधा के मामले में भी जियो के प्लान्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप भी कम कीमत में ज्यादा फायदे वाला प्लान खोज रहे हैं, तो चलिए जानते हैं जियो के ऐसे 5 प्लान्स के बारे में जो आपको कई लाभ देते हैं।

JIO 299 रुपये प्लान

अगर जियो के 299 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। इस प्लान की वैधता 28 दिन की होती है और इसके साथ कई फायदे भी मिलते हैं। आप हर दिन 1.5GB हाईस्पीड डेटा का उपयोग कर सकते हैं। अगर रोजाना का डेटा खत्म हो जाए, तो भी आप कम स्पीड पर इंटरनेट चला सकते हैं। इसके अलावा, इस प्लान में जियो के सभी ऐप्स का उपयोग, अनलिमिटेड कॉल्स और रोजाना 100 SMS भी फ्री मिलते हैं।

JIO 259 रुपये प्लान

जियो के 259 रुपये वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। साथ ही हर दिन 1.5 जीबी डेटा और 100 SMS भी मिलते हैं। इस प्लान की वैधता 30 दिन की होती है।

JIO 249 रुपये प्लान

अगर आप 28 दिन की वैधता वाला रिचार्ज प्लान लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 249 रुपये खर्च करने होंगे। इस प्लान में आपको रोजाना 1 जीबी डेटा मिलता है। इसके साथ ही जियो ऐप्स का इस्तेमाल, अनलिमिटेड कॉल्स और रोजाना 100 SMS भी मिलते हैं।

JIO 186 रुपये प्लान

जियो का 186 रुपये वाला रिचार्ज प्लान करीब 24 दिनों के लिए वैध होता है। इस प्लान के साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इसके अलावा, हर दिन 1 जीबी डेटा और 100 SMS भी मिलते हैं।

JIO 129 रुपये प्लान

जियो का 129 रुपये वाला रिचार्ज प्लान 28 दिनों के लिए वैध है और इसमें आपको कुल 2 जीबी डेटा मिलता है। इस प्लान में नॉन जियो नंबर पर कॉल करने का भी फायदा है। साथ ही, आपको कुल 300 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। जियो से जियो नंबर पर कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ भी इस प्लान में शामिल है।

