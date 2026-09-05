Sasta Education Loan: महंगी पढ़ाई के लिए पैसों की नहीं होगी कमी! इन बैंकों से कम ब्याज पर मिल रहा है एजुकेशन लोन, जानें पूरी डिटेल

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Sasta Education Loan: आज के समय में हाई एजुकेशन के लिए लाखों रुपये फीस लगती है. इतने पैसे दे पाना किसी भी साधारण या कम पैसे कमाने वाले व्यक्ति के लिए आसान नहीं है. देश के बड़े इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेशनल कोर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई कराने में लोगों के घर का पूरा बजट हिल जाता है. हालांकि, कुछ लोगों के लिए तो यह काफी आसान होता है. लेकिन, उन लोगों के बच्चों का क्या जो महीने का 20, 30 या 50 हजार रुपये कमाते हैं.
ऐसे में कई लोग Education Loan लेते हैं, जोकि एक समझदारी का फैसला है. हालांकि, कुछ लोगों के पास पैसे होने के बावजूद वे एजुकेशन लोन लेना पसंद करते हैं. लेकिन, लोन लेने से पहले आपको बैंक के ब्याज के बारे में पता कर लेना चाहिए. चलिए जानते हैं कौन सी बैंक कम ब्याज पर एजुकेशन लोन देती हैं.
कौन सी बैंक दे रही है कम ब्याज पर एजुकेशन लोन?
कुछ बैंक कम ब्याज पर एजुकेशन लोन दे रही हैं, जिसे आप ले सकते हैं. अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऐसे में 8.90 फीसदी की सालाना ब्याज दर से आपको ब्याज देना होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 8.10 % की शुरुआती ब्याज दर पर एजुकेशन लोन दे रहा है. कैनरा बैंक और यूनियन बैंक दोनों की शुरुआती ब्याज दर 9.25 फीसदी है.
वहीं, ICICI बैंक 9.00 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर से आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है. वहीं, अगर आप बैंक ऑफ बडौदा (BOB) से एजुकेशन लोन लेते हैं तो ऐसे में 10.25 प्रतिशत की दर से ब्याज शुरू होता है. Axis Bank की ब्याज दर 10.81 % से शुरू होती है. वहीं, IDFC First बैंक 9.50 फीसदी और HDFC Bank में 12.50 प्रतिशत तक का ब्याज वसूला जाता है. IDBI Bank 9.90 % की दर पर एजुकेशन लोन दे रहे हैं.
लोन लेते समय कुछ बातों का रखें ध्यान
अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. सबसे पहले आपको बैंक में ब्याज दर की बात कर लेनी चाहिए, जिसके साथ लोन पर लगाई जाने वाली Processing Fee के साथ ही साथ Repayment Period, Credit Score आदि के बारे में भी पता कर लेना चाहिए. आपको केवल कम ब्याज दर देखकर ही लोन नहीं लेना चाहिए. बल्कि, अपनी सैलरी और कमाई को देखकर ही लोन के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि आपको आगे चलकर लोन बोझ न लगे.