करीब 3000 रुपये तक सस्ती हुई चांदी, खरीदने से पहले जान लें अपने शहरों में ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Today Silver Rates 14 August 2026: अगस्त महीने का दूसरा सप्ताह चांदी के खरीदारों और निवेशकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध थमता नजर आ रहा है, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर शांति आ सकती है. यही वजह है कि सोना और चांदी की कीमतों में लगातार कमी देखी जा रही है. इसी कड़ी में वीकेंड पर शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को दिल्ली से लेकर केरल तक करीब-करीब सभी शहरों में चांदी की कीमत में 2500 से लेकर 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट नजर आई. बताया जा रहा है कि गिरावट का दौर शाम तक जारी रह सकता है, लेकिन 5000 रुपये से अधिक की गिरावट नहीं होगी.

एक हफ्ते बाद लगा तेजी पर ब्रेक

पिछले करीब एक सप्ताह से सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी जारी थी. इसके बाद बड़ी गिरावट देखी गई. दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को ही सोने की कीमतों में 2800 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई. इस बड़ी गिरावट के साथ सोने की कीमतों में पिछले सात दिनों से लगातार चली आ रही तेजी पर ब्रेक लगा है. वहीं, सोने के साथ-साथ 13 अगस्त को चांदी की भी कीमतों में भारी बिकवाली देखी गई. इसी के साथ चांदी का भाव भी 6000 रुपये टूटकर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है.

वहीं, एक दिन यानी शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 10 रुपये की गिरावट के साथ 2,54,900 रुपये पर आ गई है. यह एक दिन पहले यानी गुरुवार को 2,55,000 रुपये पर थी. शुक्रवार को चांदी की कीमत प्रति ग्राम 254.90 रुपये, प्रति 8 ग्राम 2,039.20 रुपये, प्रति 10 ग्राम 2,549 रुपये, प्रति 100 ग्राम 25,490 रुपये है.