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Chandi Ka Bhav Today: चांदी के दामों ने भरी रफ्तार, दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में नोट करें ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Today Silver Price 12 August 2026: चांदी की कीमतों (silver rate today) में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. बुधवार को बाजार ओपन होने के बाद फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई. दोपहर बाद इसमें और बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

By: JP Yadav | Published: August 12, 2026 11:48:21 AM IST

Chandi Ka Bhav Today: चांदी के दामों ने भरी रफ्तार, दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में नोट करें ताजा रेट्स
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Chandi Ka Bhav Today Silver Price 12 August 2026: पिछले कई महीनों से सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है.  इसी कड़ी में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. मंगलवार को MCX पर सोने के दामों में करीब 900 रुपये  की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के दामोंमें 2,241 रुपये का उछाल देखने को मिला.   चांदी का रेट भी लगातार तीसरे दिन 2241 रुपये उछलकर 237900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत 1.05 फीसदी चढ़कर 65.615 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

दिल्ली, कानपुर और मुंबई में 12 अगस्त 2026 को चांदी की कीमत 255.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. कीमत में 0.10 रुपये प्रति ग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दिख रही है. 10 ग्राम चांदी की बेस कीमत 2,551 रुपये है. इस पर 12 प्रतिशत मेकिंग चार्ज 306 प्रतिशत और 3 प्रतिशत GST 86 प्रतिशत जुड़ने के बाद कुल कीमत 2,943 रुपये हो सकती है.

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शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  2,55,000 रुपये
मुंबई  2,55,000 रुपये
कोलकाता  2,55,000 रुपये 
चेन्नई  2,60,000 रुपये
पटना  2,55,000 रुपये
लखनऊ 2,55,000 रुपये
अयोध्या 2,55,000 रुपये
मेरठ 2,55,000 रुपये
कानपुर 2,55,000 रुपये
गाजियाबाद 2,55,000 रुपये
नोएडा 2,55,000 रुपये
गुरुग्राम 2,55,000 रुपये
चंडीगढ़ 2,55,000 रुपये
जयपुर 2,55,000 रुपये
लुधियाना 2,55,000 रुपये
गुवाहाटी 2,55,000 रुपये
इंदौर 2,55,000 रुपये 
अहमदाबाद 2,55,000 रुपये
वडोदरा 2,55,000 रुपये
सूरत 2,55,000 रुपये 
नागपुर 2,55,000 रुपये
पुणे 2,55,000 रुपये
नासिक 2,55,000 रुपये
बेंगलुरु 2,55,000  रुपये
भुवनेश्वर 2,60,000 रुपये
रायपुर 2,55,000 रुपये
हैदराबाद 2,60,000 रुपये

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Tags: Silver Price
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