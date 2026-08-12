Chandi Ka Bhav Today: चांदी के दामों ने भरी रफ्तार, दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में नोट करें ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Today Silver Price 12 August 2026: पिछले कई महीनों से सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. इसी कड़ी में बुधवार (12 अगस्त, 2026) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. मंगलवार को MCX पर सोने के दामों में करीब 900 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के दामोंमें 2,241 रुपये का उछाल देखने को मिला. चांदी का रेट भी लगातार तीसरे दिन 2241 रुपये उछलकर 237900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत 1.05 फीसदी चढ़कर 65.615 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

दिल्ली, कानपुर और मुंबई में 12 अगस्त 2026 को चांदी की कीमत 255.10 रुपये प्रति ग्राम और 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. कीमत में 0.10 रुपये प्रति ग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दिख रही है. 10 ग्राम चांदी की बेस कीमत 2,551 रुपये है. इस पर 12 प्रतिशत मेकिंग चार्ज 306 प्रतिशत और 3 प्रतिशत GST 86 प्रतिशत जुड़ने के बाद कुल कीमत 2,943 रुपये हो सकती है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,55,000 रुपये मुंबई 2,55,000 रुपये कोलकाता 2,55,000 रुपये चेन्नई 2,60,000 रुपये पटना 2,55,000 रुपये लखनऊ 2,55,000 रुपये अयोध्या 2,55,000 रुपये मेरठ 2,55,000 रुपये कानपुर 2,55,000 रुपये गाजियाबाद 2,55,000 रुपये नोएडा 2,55,000 रुपये गुरुग्राम 2,55,000 रुपये चंडीगढ़ 2,55,000 रुपये जयपुर 2,55,000 रुपये लुधियाना 2,55,000 रुपये गुवाहाटी 2,55,000 रुपये इंदौर 2,55,000 रुपये अहमदाबाद 2,55,000 रुपये वडोदरा 2,55,000 रुपये सूरत 2,55,000 रुपये नागपुर 2,55,000 रुपये पुणे 2,55,000 रुपये नासिक 2,55,000 रुपये बेंगलुरु 2,55,000 रुपये भुवनेश्वर 2,60,000 रुपये रायपुर 2,55,000 रुपये हैदराबाद 2,60,000 रुपये

यह भी पढ़ें: Petrol-Diesel Price Today 12 August 2026: हिमाचल के लोगों को झटका, 12 अगस्त को कितना सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल? जानें अपने शहर के रेट्स

यह भी पढ़ें: Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: बुधवार को करियर, पैसा और लव लाइफ में किन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका