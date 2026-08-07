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Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: बढ़ी चांदी की चमक या पड़ी फीकी, नोट करें आज के ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी नजर आ रहा है.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 4:17:38 PM IST

Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: बढ़ी चांदी की चमक या पड़ी फीकी, नोट करें आज के ताजा रेट्स
Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: बढ़ी चांदी की चमक या पड़ी फीकी, नोट करें आज के ताजा रेट्स


Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: चांदी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह से लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. एक बार फिर सोने के दामों तेजी देखी गई है, जिसके बाद शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. शुक्रवार को वैश्विक बाजार में सोना 4,235.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. जानकारों की मानें तो इस सप्ताह अब तक इसकी कीमत में करीब 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे भारतीय बाजार में भी सोना लगातार महंगा हो रहा है. वहीं चांदी में गिरावट दर्ज की गई है. 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
मुंबई 2,400 रुपये 24,000 रुपये   2,40,000 रुपये
कोलकाता 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
चेन्नई 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
पटना 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
लखनऊ 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
मेरठ 2400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
अयोध्या 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
कानपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
गाजियाबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
नोएडा 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
गुरुग्राम 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
चंडीगढ़ 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
जयपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
लुधियाना 2,400 रुपये  24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
गुवाहाटी 2,400 रुपये 24,000 रुपये   2,40,000 रुपये
इंदौर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
अहमदाबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये 
वडोदरा 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
सूरत 2,400 रुपये  24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
पुणे 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये 
नागपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये 
नासिक 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
बैंगलोर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
भुवनेश्वर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
रायपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये
हैदराबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये  2,40,000 रुपये

 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी का वायदा भाव दोपहर तक 2.78 प्रतिशत बढ़ा और यह  6271 रुपये तेजी के साथ 232107 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया, वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,25,836 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.96 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 2,34,800 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) हो गई.  बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीमत 2,32,800 रुपये प्रति किलो हो गई. 

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Tags: Silver Price Today
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