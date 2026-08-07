Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: बढ़ी चांदी की चमक या पड़ी फीकी, नोट करें आज के ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Today 7 August, 2026: चांदी की कीमतों में पिछले एक सप्ताह से लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. एक बार फिर सोने के दामों तेजी देखी गई है, जिसके बाद शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. शुक्रवार को वैश्विक बाजार में सोना 4,235.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. जानकारों की मानें तो इस सप्ताह अब तक इसकी कीमत में करीब 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे भारतीय बाजार में भी सोना लगातार महंगा हो रहा है. वहीं चांदी में गिरावट दर्ज की गई है.

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये मुंबई 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये कोलकाता 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये चेन्नई 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये पटना 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये लखनऊ 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये मेरठ 2400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये अयोध्या 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये कानपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये गाजियाबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये नोएडा 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये गुरुग्राम 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये चंडीगढ़ 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये जयपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये लुधियाना 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये गुवाहाटी 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये इंदौर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये अहमदाबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये वडोदरा 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये सूरत 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये पुणे 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये नागपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये नासिक 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये बैंगलोर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये भुवनेश्वर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये रायपुर 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये हैदराबाद 2,400 रुपये 24,000 रुपये 2,40,000 रुपये

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी का वायदा भाव दोपहर तक 2.78 प्रतिशत बढ़ा और यह 6271 रुपये तेजी के साथ 232107 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया, वहीं पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,25,836 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 63.96 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि गुडरिटर्न्स के मुताबिक 2,40,000 रुपये प्रति किलो पर है. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 2,34,800 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) हो गई. बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीमत 2,32,800 रुपये प्रति किलो हो गई.