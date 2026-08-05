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Chandi Ka Bhav Today 5 August: सोने के दाम में फिर लगेगा आग, खरीदने की सोच रहे हैं तो फटाफट नोट कर लें रेट्स

Chandi Ka Bhav Today 5 August: बुधवार (05 अगस्त, 2026) को चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ताजा कीमत जरूर नोट कर लें.

By: JP Yadav | Published: August 5, 2026 1:05:43 PM IST

Chandi Ka Bhav Today 5 August: सोने के दाम में फिर लगेगा आग, खरीदने की सोच रहे हैं तो फटाफट नोट कर लें रेट्स
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Chandi Ka Bhav Today 5 August: शादी-समारोह का सीजन समाप्त होने के बावजूद सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी ने लोगों के साथ-साथ विशेषज्ञों को भी सकते में डाल दिया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन बाजार में अब अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. बुधवार (05 अगस्त, 2026) को देश के विभिन्न शहरों में सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी इजाफा देखने को मिला. चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला इस सप्ताह की शुरुआत से ही जारी है. बाजार के जानकारों की मानें तो शादी का सीजन समाप्त हो चुका है, ऐसे में सोने और चांदी के दामों में इजाफा कुछ और ही संकेत दे रहा है. कहा जा रहा है कि लोग शादी-समारोह के शुरू होने से कुछ महीने पहले ही सोने और चांदी की खरीद को तरजीह दे रहे हैं. यही वजह है कि चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 

इंटरनेशनल मार्केट Comex में भी बुधवार (05 अगस्त, 2026) को सोने और चांदी के दाम (Gold Silver Price Today) में तेजी नजर आई. बुधवार  सुबह करीब 9 बजे सोना 0.85 प्रतिशत तक बढ़ा. इसके बाद सोने की कीमत 4188.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गई, जबकि चांदी (Silver Price on Comex) की कीमत 34 प्रतिशत बढ़कर 61.055 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. 

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 वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर  भारत में चांदी के भाव (Silver Price) में भी तेजी देखने को मिली. यह चढ़कर 2.24 रुपये लाख प्रति किलोग्राम के आसपास नजर आई. 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली 2,400 24,000 2,40,000
मुंबई 2,400 24,000 2,40,000
कोलकाता 2,400 24,000 2,40,000
चेन्नई 2,400 24,000 2,40,000
पटना 2,400 24,000 2,40,000
लखनऊ 2,400 24,000 2,40,000
मेरठ 2,400 24,000 2,40,000
अयोध्या 2,400 24,000 2,40,000
कानपुर 2,400 24,000 2,40,000
गाजियाबाद 2,400 24,000 2,40,000
नोएडा 2,400 24,000 2,40,000
गुरुग्राम 2,400 24,000 2,40,000
चंडीगढ़ 2,400 24,000 2,40,000
जयपुर 2,400 24,000 ,40,000
लुधियाना ,400 24,000 2,40,000
गुवाहाटी 2,400 24,000 2,40,000
इंदौर 2,400 24,000 2,40,000
अहमदाबाद 2,400 24,000 2,40,000
वडोदरा 2,400 24,000 2,40,000
सूरत 2,400 24,000 2,40,000
पुणे 2,400 24,000 2,40,000
नागपुर 2400 24,000 2,40,000
नासिक 2,400 24,000 2,40,000
बैंगलोर 2400 24,000 2,40,000
भुवनेश्वर 2,400 24,000 2,40,000
रायपुर 2,400 24,000 2,40,000
हैदराबाद 2,400 24,000 2,40,000

Tags: Silver Price Today
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