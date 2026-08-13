Chandi Ka Bhav Today: चांदी महंगी हुए या सस्ती? खरीदारी से पहले यहां जानें 13 अगस्त का ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Silver Price Today 13 August 2026: सोने की तरह चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को ईरान-अमेरिका में संघर्ष का असर चांदी की कीमतों में भी देखने को मिला. गुरुवार सुबह बाजार ओपन होते ही चांदी की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन कुछ देर बात राहत मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर चांदी 65.57 डॉलर प्रति औंस हो गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत बढ़कर 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत बढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलो हो गई है. इसके अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.26% लुढ़क कर यानी 609 रुपये तेजी के साथ 2,37,226 रुपये प्रति किलो हो गया.

दिल्ली से चेन्न्ई तक: चांदी का भाव

दिल्ली में चांदी का भाव 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि मुंबई में चांदी का भाव 1,16,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. कोलकाता में चांदी का भाव 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि चांदी का भाव 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 255000 रुपये मुंबई 255000 रुपये कोलकाता 255000 रुपये चेन्नई 260000 रुपये पटना 255000 रुपये लखनऊ 255000 रुपये अयोध्या 255000 रुपये मेरठ 255000 रुपये कानपुर 255000 रुपये गाजियाबाद 255000 रुपये नोएडा 255000 रुपये गुरुग्राम 255000 रुपये चंडीगढ़ 255000 रुपये जयपुर 255000 रुपये लुधियाना 255000 रुपये गुवाहाटी 255000 रुपये इंदौर 255000 रुपये अहमदाबाद 255000 रुपये वडोदरा 255000 रुपये सूरत 255000 रुपये नागपुर 255000 रुपये पुणे 255000 रुपये नासिक 255000 रुपये बेंगलुरु 255000 रुपये भुवनेश्वर 260000 रुपये रायपुर 255000 रुपये हैदराबाद 260000 रुपये

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