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Chandi Ka Bhav Today: चांदी महंगी हुए या सस्ती? खरीदारी से पहले यहां जानें 13 अगस्त का ताजा रेट्स

Chandi Ka Bhav Silver Price Today 13 August 2026: चांदी की कीमतों में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को हल्की गिरावट देखने को मिली. जानकारों का कहना है कि यह चांदी की खरीदारी का सही समय है.

By: JP Yadav | Published: August 13, 2026 10:50:33 AM IST

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Chandi Ka Bhav Silver Price Today 13 August 2026: सोने की तरह चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को ईरान-अमेरिका में संघर्ष का असर चांदी की कीमतों में भी देखने को मिला. गुरुवार सुबह बाजार ओपन होते ही चांदी की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन कुछ देर बात राहत मिली.  अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर चांदी 65.57 डॉलर प्रति औंस हो गई.  अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार चांदी की कीमत बढ़कर 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. वहीं, गुडरिटर्न्स के मुताबिक कीमत बढ़कर 2,55,000 रुपये प्रति किलो हो गई है.  इसके अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव आज शुरुआती कारोबार में 0.26% लुढ़क कर यानी 609 रुपये तेजी के साथ 2,37,226 रुपये प्रति किलो हो गया.  

दिल्ली से चेन्न्ई तक: चांदी का भाव

 दिल्ली में चांदी का भाव 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि  मुंबई में चांदी का भाव 1,16,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. कोलकाता में चांदी का भाव 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, जबकि चांदी का भाव 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है. 

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शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  255000 रुपये
मुंबई  255000 रुपये
कोलकाता  255000 रुपये
चेन्नई  260000 रुपये
पटना  255000 रुपये
लखनऊ  255000 रुपये
अयोध्या 255000 रुपये
मेरठ 255000 रुपये
कानपुर  255000 रुपये
गाजियाबाद  255000  रुपये
नोएडा  255000 रुपये
गुरुग्राम  255000 रुपये
चंडीगढ़  255000 रुपये
जयपुर  255000 रुपये
लुधियाना  255000 रुपये
गुवाहाटी  255000 रुपये
इंदौर  255000 रुपये
अहमदाबाद  255000 रुपये
वडोदरा  255000 रुपये
सूरत  255000 रुपये
नागपुर  255000 रुपये
पुणे  255000 रुपये
नासिक  255000 रुपये
बेंगलुरु  255000 रुपये
भुवनेश्वर  260000 रुपये
रायपुर  255000 रुपये
हैदराबाद  260000 रुपये

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Tags: Silver Price
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