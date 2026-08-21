Silver Price Today 21 August 2026: खरीदने से पहले अपने शहर का चेक कर लें चांदी के दाम

Aaj ka Chandi Ka Bhav Silver Price Today 21 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक स्तर पर नजर आ रहा है. भले ही कच्चे तेल की कीमतें स्थिर है, लेकिन इस तनाव के चलते अन्य सेक्टर प्रभावित हैं. शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव दौर जारी है. चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव के बीच इस धातु को खरीदना कितना ठीक रहेगा? इस पर निवेशक और आम खरीदार भी असमंजस में हैं.

वहीं, शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 66.91 डॉलर प्रति औंस है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1 प्रतिशत बढ़कर यानी 2363 रुपये तेजी के साथ 2,39,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,36,787 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीम 2,40,220 रुपये प्रति किलो हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार, चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है.

शहर 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली 255000 रुपये मुंबई 255000 रुपये कोलकाता 255000 रुपये चेन्नई 260000 रुपये पटना 255000 रुपये लखनऊ 255000 रुपये मेरठ 255000 रुपये कानपुर 255000 रुपये अयोध्या 255000 रुपये गाजियाबाद 255000 रुपये नोएडा 255000 रुपये गुरुग्राम 255000 रुपये चंडीगढ़ 255000 रुपये जयपुर 255000 रुपये लुधियाना 255000 रुपये गुवाहाटी 255000 रुपये इंदौर 255000 रुपये अहमदाबाद 255000 रुपये वडोदरा 255000 रुपये सूरत 255000 रुपये पुणे 255000 रुपये नागपुर 255000 रुपये नासिक 255000 रुपये बेंगलुरु 255000 रुपये भुवनेश्वर 260000 रुपये रायपुर 255000 रुपये हैदराबाद 260000 रुपये

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