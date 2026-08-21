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Silver Price Today 21 August 2026: खरीदने से पहले अपने शहर का चेक कर लें चांदी के दाम

Aaj ka Chandi Ka Bhav Silver Price Today 21 August 2026: वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ रहा है. शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) को चांदी के रेट्स जानकर ही खरीदारी के लिए घर से निकलें.

By: JP Yadav | Published: August 21, 2026 8:11:27 AM IST

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Aaj ka Chandi Ka Bhav Silver Price Today 21 August 2026: अमेरिका और ईरान के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का असर वैश्विक स्तर पर नजर आ रहा है. भले ही कच्चे तेल की कीमतें स्थिर है, लेकिन इस तनाव के चलते अन्य सेक्टर प्रभावित हैं. शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव दौर जारी है. चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव के बीच इस धातु को खरीदना कितना ठीक रहेगा? इस पर निवेशक और आम खरीदार भी असमंजस में हैं. 

वहीं, शुक्रवार (21 अगस्त, 2026) की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी 66.91 डॉलर प्रति औंस है जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शाम तक 1 प्रतिशत बढ़कर यानी 2363 रुपये तेजी के साथ 2,39,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर बरकरार है. वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,36,787 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियन्स के अनुसार चांदी की कीम 2,40,220 रुपये प्रति किलो हो गई जबकि गुडरिटर्न्स के अनुसार, चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है. 

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शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली  255000 रुपये
मुंबई  255000 रुपये
कोलकाता  255000 रुपये
चेन्नई  260000 रुपये
पटना  255000 रुपये
लखनऊ  255000 रुपये
मेरठ  255000 रुपये
कानपुर  255000 रुपये
अयोध्या  255000 रुपये
गाजियाबाद  255000 रुपये
नोएडा   255000 रुपये
गुरुग्राम  255000 रुपये
चंडीगढ़  255000 रुपये
जयपुर  255000 रुपये
लुधियाना  255000 रुपये
गुवाहाटी  255000 रुपये
इंदौर   255000 रुपये
अहमदाबाद  255000 रुपये
वडोदरा  255000 रुपये
सूरत  255000 रुपये
पुणे  255000 रुपये
नागपुर  255000 रुपये
नासिक  255000 रुपये
बेंगलुरु  255000 रुपये
भुवनेश्वर  260000 रुपये
रायपुर  255000 रुपये
हैदराबाद   260000 रुपये

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Tags: Silver Price Today
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