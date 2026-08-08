Success Story: IT की नौकरी छोड़ बेचने लगा चाय, खड़ी की करोड़ों की कंपनी, बन गया Chai Kings

Chai Kings Success Story: भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन इसी चाय को बड़े बिजनेस मॉडल में बदलना आसान नहीं है. चेन्नई के जहबर सादिक ने इसी चुनौती को स्वीकार किया और IT की नौकरी छोड़कर 2016 में अपने दोस्त बालाजी सदागोपन के साथ Chai Kings की शुरुआत की. आज यह ब्रांड तेजी से विस्तार कर रहा है और कंपनी की नजर करीब 90 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर है.

जहबर सादिक के लिए चाय का बिजनेस कोई आसान रास्ता नहीं था. उन्होंने IT सेक्टर की नौकरी छोड़कर 2016 में चाय के कारोबार में कदम रखा. शुरुआत में इस बिजनेस को सरल समझा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं. कम प्रॉफिट मार्जिन, कर्मचारियों की सैलरी, दुकान का किराया और दूध-चीनी जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती लागत लगातार दबाव बनाती है. इसके अलावा रिटेल सेक्टर में कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है.

कम कीमत में बेहतर अनुभव देने पर फोकस

Chai Kings के बिजनेस मॉडल में सिर्फ अच्छी चाय बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी सही कीमत और ग्राहक अनुभव भी अहम है. जहबर के मुताबिक, किसी प्रोडक्ट की कीमत के हिसाब से ही आउटलेट का इंटीरियर और माहौल तैयार किया जाना चाहिए. कंपनी ऐसे आउटलेट्स पर ध्यान देती है जहां ग्राहक आराम से चाय पी सकें और करीब 15 से 20 मिनट में अपनी विजिट पूरी कर सकें। इससे एक ही जगह पर ज्यादा ग्राहकों को सेवा देने में मदद मिलती है.

अदरक और मसाला चाय की मांग बरकरार

ग्राहकों की पसंद समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन कुछ पारंपरिक फ्लेवर लगातार लोकप्रिय बने हुए हैं. Chai Kings में अदरक चाय और मसाला चाय की मांग लंबे समय से बनी हुई है. जहबर का मानना है कि फूड और बेवरेज बिजनेस में टिके रहने के लिए बदलते हेल्थ ट्रेंड्स और ग्राहकों की नई पसंद को समझना जरूरी है. इसी के आधार पर मेन्यू और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जा सकता है.

वॉक-इन से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक मजबूत बिजनेस

Chai Kings के रेवेन्यू में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनलों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी की करीब 55% कमाई वॉक-इन ग्राहकों से आती है, जबकि लगभग 45% रेवेन्यू ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से आता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने FY2024 में 44 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू हासिल किया था. FY2025 में यह आंकड़ा करीब 48.3 करोड़ रुपये रहा. FY2026 के लिए कंपनी ने 56 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू लक्ष्य करीब 90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

जहबर सादिक की कहानी बताती है कि किसी पारंपरिक प्रोडक्ट को भी सही कीमत, ग्राहक अनुभव और बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ एक बड़े ब्रांड में बदला जा सकता है.

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