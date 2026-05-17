CGHS Rules 2026: माता-पिता या सास-ससुर…CGHS पर सरकार का बड़ा नियम; यहां जानें मेडिकल बेनिफिट्स के नए नियम

CGHS Rules 2026: केंद्र सरकार ने CGHS (Central Government Health Scheme) से जुड़े नियमों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पुरुष केंद्रीय कर्मचारी मेडिकल सुविधाओं के लिए अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक पक्ष को ही आश्रित (Dependent) के रूप में चुन सकते हैं. यह विकल्प सिर्फ एक बार मिलेगा और बाद में बदला नहीं जा सकेगा.

मंत्रालय ने 13 मई 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया कि यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब इसे अधिक साफ शब्दों में दोबारा बताया गया है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे.

माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक का होगा चयन

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पुरुष सरकारी कर्मचारी को शुरुआत में ही तय करना होगा कि वह अपने माता-पिता को CGHS में शामिल करेगा या फिर सास-ससुर को. दोनों पक्षों को एक साथ आश्रित के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी. यह नियम CGHS और Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 दोनों पर लागू होगा. मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी मेडिकल सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन और स्पष्टता बनाए रखने के लिए लागू की गई है.

एक बार चुना विकल्प, फिर नहीं बदलेगा फैसला

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार विकल्प चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी ने शुरुआत में अपने माता-पिता को आश्रित के रूप में शामिल किया है, तो बाद में परिस्थितियां बदलने या माता-पिता के निधन के बाद भी वह सास-ससुर को CGHS में नहीं जोड़ सकेगा. इसी तरह, यदि शुरुआत में सास-ससुर को चुना गया है, तो बाद में माता-पिता को शामिल करने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस फैसले ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियमों को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है.

CGHS में परिवार की परिभाषा और पात्र सदस्य

CGHS नियमों के तहत परिवार में पति/पत्नी के अलावा अन्य पात्र आश्रित सदस्य शामिल किए जा सकते हैं. इनमें माता-पिता या सास-ससुर (किसी एक पक्ष), बहन, विधवा बहन, विधवा बेटी, नाबालिग भाई-बहन, बच्चे और सौतेले बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा तलाकशुदा या अलग रह रही आश्रित बेटियां और उनके बच्चे भी पात्र माने जाते हैं. बेटों को 25 वर्ष की आयु या शादी तक लाभ मिलता है, जबकि बेटियों को शादी तक CGHS सुविधा मिलती रहती है.

आश्रित माने जाने के नियम और मंत्रालय के निर्देश

CGHS नियमों के अनुसार, वही परिवार सदस्य आश्रित माना जाएगा जिसकी कुल मासिक आय 9,000 रुपये और महंगाई भत्ते (DA) से कम हो. हालांकि पति या पत्नी पर यह आय सीमा लागू नहीं होती.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि इस स्पष्टीकरण को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह स्पष्ट हो गया है कि CGHS में माता-पिता और सास-ससुर के बीच किया गया चयन स्थायी माना जाएगा.

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